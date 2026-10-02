Toyota proyecta invertir US$ 1.341 millones en Argentina y tendrá una nueva planta en Zárate

El Gobierno nacional anunció este miércoles la aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto presentado por Toyota para ampliar su actividad industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires.

La iniciativa contempla una inversión de US$ 1.341 millones, que, según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, sería la mayor inversión realizada hasta el momento en la historia de la industria automotriz argentina.

El proyecto prevé la instalación de una nueva planta destinada a producir un vehículo 100% electrificado, incorporando una tecnología que actualmente no se fabrica en el país.

Un proyecto orientado a la exportación

Uno de los principales componentes de la iniciativa es su perfil exportador. De acuerdo con las cifras difundidas por el Ministerio de Economía, alrededor del 70% de la producción estaría destinada a mercados externos.

Las exportaciones proyectadas alcanzarían aproximadamente los US$ 1.280 millones por año, una cifra cercana al monto total de la inversión anunciada.

En materia laboral, las estimaciones oficiales señalan que el proyecto generaría más de 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y, posteriormente, más de 2.600 empleos directos e indirectos durante su operación.

Qué vehículo fabricará Toyota

El anuncio oficial difundido por Caputo no precisó qué modelo saldrá de la nueva planta. Sin embargo, información publicada este miércoles por La Nación señala que el proyecto estaría vinculado con versiones híbridas y eléctricas de la nueva generación de la Toyota Hilux. Este punto todavía no fue confirmado oficialmente por la compañía.

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La incorporación de Toyota representa además un paso relevante para el RIGI, al extender el régimen de grandes inversiones hacia la industria automotriz.

El programa fue creado para promover proyectos de gran escala mediante un esquema de incentivos y estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria.

La inversión todavía requiere un paso final

La aprobación del Comité Evaluador no implica todavía que todo el proyecto esté definitivamente cerrado. Toyota señaló que el ingreso al RIGI constituye un paso fundamental para avanzar con la aprobación final de la casa matriz en Japón.

La compañía indicó además que los plazos de inversión y los detalles del programa productivo serán comunicados oportunamente.

De concretarse en los términos anunciados, el proyecto significará una inversión industrial de gran magnitud para el sector automotor argentino, con una producción especialmente orientada a la exportación y la incorporación de nuevas tecnologías de electrificación.