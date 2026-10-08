Tapia quedó en el centro de las críticas durante la despedida de Messi

Los cuestionamientos comenzaron incluso antes de que la Selección saliera a realizar la entrada en calor. Desde distintos sectores del estadio se escucharon cánticos contra Tapia, que rápidamente se extendieron por las tribunas. La situación volvió a repetirse mientras se esperaba el comienzo del partido y también después del encuentro, durante los homenajes al capitán argentino.

Ante este escenario, Tapia decidió no bajar al campo de juego. Tampoco participó de la tradicional fotografía que suele realizarse cuando llega a los estadios. Desde su entorno intentaron relacionar los reclamos con el conflicto que mantiene la AFA con River, aunque los cánticos se escucharon desde diferentes sectores del Monumental.

Mientras tanto, River realizó su propio homenaje a Messi. El presidente del club, Stefano Di Carlo, recibió al futbolista en su oficina y le entregó una placa y una camiseta personalizada. Además, Messi fue nombrado socio honorario de la institución.

Después del partido estaba previsto que Tapia, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Jorge Giménez, titular de la Federación Venezolana de Fútbol, participaran de un reconocimiento a Messi en el campo de juego. Sin embargo, finalmente el homenaje se realizó en un gimnasio del estadio, lejos de las tribunas.

Allí, Tapia le entregó a Messi distintos presentes, entre ellos cuadros con miniaturas de las camisetas que utilizó durante su carrera en la Selección, reproducciones de los trofeos obtenidos y una bandera argentina. Domínguez, por su parte, le regaló un mate, un anillo, una réplica de la Copa América 2024 y la pelota utilizada en la final frente a Colombia.

Desde la AFA sostienen que los cánticos contra Tapia podrían haber sido organizados. Sin embargo, reconocen que el rechazo del público será difícil de revertir, especialmente a partir de la salida de Messi y el comienzo de una nueva etapa para la Selección.

El malestar hacia el presidente de la AFA no sería nuevo. En marzo de este año ya había recibido una fuerte silbatina durante un partido de la Selección en la Bombonera, aunque en aquella oportunidad los cuestionamientos también podían interpretarse como una crítica hacia la conducción de Boca.

Esta vez, en cambio, el destinatario de los cánticos fue claramente Tapia. La situación se produjo en una noche especialmente simbólica, en la que Messi cerró su etapa con la camiseta argentina.

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La despedida también tuvo otros momentos polémicos. El homenaje preparado incluyó recitales, intervenciones audiovisuales y un espectáculo de drones, aunque hubo inconvenientes técnicos y algunas partes del show no tuvieron el impacto esperado. En uno de los momentos más comentados, la aparición del nombre de un sponsor de la AFA mediante drones provocó una nueva reacción negativa desde las tribunas.

La organización del evento estuvo a cargo de Marketing Sports Argentina, empresa que trabaja desde hace años junto a la AFA en distintos partidos, premiaciones y eventos. También había participado del operativo realizado tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022 y del Fan Fest organizado para la despedida de Messi.

Horas después del partido, Tapia publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido a Messi, en el que destacó los años compartidos y agradeció su respaldo y confianza.

Con Messi dejando atrás una etapa histórica con la Selección, Tapia enfrenta ahora un escenario diferente: deberá afrontar el rechazo de parte del público sin contar con la figura del capitán como uno de los principales símbolos de su gestión.

Fuente: LA NACIÓN.