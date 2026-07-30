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Santa Cruz

Se amplía el mapa minero de Santa Cruz: Pan American Silver busca explorar dos nuevas áreas de oro y plata

La compañía minera presentó solicitudes para explorar dos nuevas áreas con potencial de oro y plata en el departamento Deseado. Las iniciativas forman parte del proceso de reconocimiento previsto por la legislación minera y refuerzan la actividad exploratoria en una de las principales regiones metalíferas del país.

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Administración
Redacción
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Pan American Silver, a través de su subsidiaria Yamana Argentina, avanzó con la presentación de dos nuevas manifestaciones de descubrimiento de minerales de oro y plata en la provincia de Santa Cruz. Los proyectos, denominados “Pancho I Este” y “Goniano III”, fueron registrados en el departamento Deseado, una zona que concentra una importante actividad de exploración minera.


Las presentaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de Santa Cruz mediante los edictos N.º 093 y N.º 094, y representan una de las primeras etapas establecidas por el Código de Minería para formalizar el hallazgo de un posible yacimiento y obtener los derechos de exploración sobre el área.


Con esta iniciativa, la empresa busca ampliar su cartera de proyectos en la provincia, considerada uno de los principales polos productores de oro y plata de la Argentina. La exploración permitirá realizar estudios geológicos y trabajos técnicos destinados a determinar el potencial de mineralización de ambos sectores.


El departamento Deseado continúa siendo uno de los puntos estratégicos para la actividad minera nacional debido a la presencia del Macizo del Deseado, una formación geológica reconocida por su riqueza en metales preciosos y donde operan distintas compañías del sector.

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De confirmarse resultados favorables durante las tareas exploratorias, los proyectos podrían avanzar hacia nuevas etapas de evaluación y desarrollo, siempre sujetos a las autorizaciones ambientales y regulatorias correspondientes.


Fuente: Diario Río Negro.

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