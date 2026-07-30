Las elecciones presidenciales de Brasil, previstas para el 4 de octubre, adquirieron una dimensión internacional. Según un análisis publicado por La Nación, la participación del presidente Javier Milei en el escenario político brasileño forma parte de una estrategia más amplia promovida por el mandatario estadounidense Donald Trump.





La nota plantea que los cuestionamientos de Milei hacia el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y sus críticas al juez Alexandre de Moraes se enmarcan en la política exterior impulsada por Trump, quien en los últimos años aplicó sanciones y medidas comerciales contra Brasil en respuesta a decisiones de la Justicia de ese país vinculadas al expresidente Jair Bolsonaro.





El análisis también sostiene que Washington busca recuperar influencia en América Latina frente al avance económico y estratégico de China, que actualmente es el principal socio comercial de gran parte de Sudamérica y uno de los principales inversores en Brasil, especialmente en sectores considerados estratégicos como energía, minería, logística, telecomunicaciones y tecnología.





En ese contexto, el artículo afirma que la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China explica buena parte de los movimientos diplomáticos y políticos que se observan en la región. Incluso menciona que el presidente chino, Xi Jinping, respaldó públicamente a Lula frente a las críticas provenientes del exterior, interpretando esos episodios como parte de la disputa entre ambas potencias.





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Además, el análisis señala que el Gobierno argentino busca consolidar una red de alianzas con dirigentes de derecha en América Latina, alineada con la agenda internacional de Trump. Entre los ejemplos menciona los vínculos con la nueva conducción política de Perú y el rol que desempeñan asesores cercanos a la Casa Rosada en ese proceso.





Finalmente, el artículo sostiene que las elecciones en Brasil y los próximos comicios en Estados Unidos tendrán un fuerte impacto sobre el equilibrio político de la región y sobre el margen de influencia que Washington pueda ejercer en los asuntos latinoamericanos. El autor interpreta este escenario como una reinterpretación contemporánea de la histórica Doctrina Monroe, adaptada a los desafíos geopolíticos actuales.





Fuente: La Nación.