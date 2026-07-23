La investigación que llevan adelante autoridades de Estados Unidos sobre los movimientos económicos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa generando repercusiones y abrió un nuevo capítulo en una trama que conecta al fútbol, la política y la Justicia.





El foco de las autoridades norteamericanas estaría puesto en Javier Faroni, empresario e intermediario de contratos vinculados a la AFA a través de su compañía TourProdEnter LLC. Según trascendió, deberá presentarse ante la Justicia del sur de Florida para brindar información dentro del expediente.





Hasta el momento, la investigación no alcanzaría directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ni al tesorero Pablo Toviggino. Sin embargo, el avance del proceso generó inquietud por la posible aparición de nuevos datos sobre acuerdos comerciales y movimientos vinculados a la organización deportiva.





Uno de los puntos que generó mayor impacto fue la versión que indicaba que agentes del FBI habrían retenido dispositivos electrónicos de Tapia durante una escala en Nueva York. Desde la AFA negaron esa información mediante un comunicado oficial, mientras que otras fuentes sostuvieron que los teléfonos permanecieron bajo custodia de las autoridades estadounidenses.





El avance de la causa también abrió interrogantes sobre posibles vínculos entre dirigentes deportivos, empresarios y sectores del ámbito judicial argentino. En ese marco, comenzó a analizarse el rol de distintos actores que aparecen relacionados con expedientes que involucran a la conducción de la AFA.





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La investigación local tiene además una disputa por la competencia del expediente, con distintas posturas dentro del sistema judicial sobre qué juzgado debe continuar interviniendo. Esa discusión sumó tensión al escenario y alimentó cuestionamientos sobre posibles maniobras para definir el futuro de las causas.





Mientras tanto, el caso sigue generando movimientos políticos y judiciales. La posibilidad de que la Justicia estadounidense avance con mayor velocidad que los tribunales argentinos mantiene en alerta a distintos sectores que podrían quedar involucrados si aparecen nuevos elementos durante la investigación.





El escenario que se abre alrededor de la AFA combina una investigación internacional, disputas dentro de la Justicia argentina y una red de relaciones entre dirigentes deportivos, empresarios y funcionarios que ahora quedó bajo observación.





Fuente: La Nación – Carlos Pagni