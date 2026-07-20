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Comodoro 🔴 ÚLTIMO MOMENTO

Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda

​Un violento episodio de inseguridad terminó con un joven de 27 años detenido y hospitalizado luego de que los propios residentes de una vivienda lo descubrieran in fraganti y decidieran hacer justicia por mano propia.

A
Administración
Redacción
👁 3 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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​El hecho ocurrió este domingo por la tarde en la zona sur de Comodoro Rivadavia. Alrededor de las 20:30 horas, el personal de la Comisaría Seccional Tercera recibió un alerta por parte del Centro de Monitoreo Urbano, que indicaba que se estaba produciendo una aprehensión civil en la calle San Francisco de Asís.


​Sorprendido y linchado


​Al arribar al lugar de los hechos, los efectivos policiales se encontraron con un escenario tenso. El propietario de la vivienda, visiblemente afectado por la situación, relató a los uniformados que minutos antes un delincuente había violentado el portón del pasillo interno de su domicilio con claras intenciones de robo.


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​Lejos de quedarse de brazos cruzados, el damnificado, con la ayuda de varios familiares que se encontraban en el lugar, se enfrentó al sospechoso. Tras una breve persecución y forcejeo, lograron reducirlo a los golpes, ocasionándole diversas lesiones antes de la llegada del patrullero.


Identificación: El sospechoso fue identificado por las autoridades como Juan Pablo M., de 27 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia bajo los cargos de intento de robo y daños a la propiedad.

​Debido a los golpes recibidos durante la violenta detención ciudadana, el delincuente debió recibir asistencia para constatar la gravedad de sus heridas. En las próximas horas comparecerá ante las autoridades judiciales correspondientes.

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