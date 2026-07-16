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Comodoro

Detienen en Comodoro a un hombre que tenía pedido de captura vigente

​El sospechoso fue identificado por el personal policial mientras realizaba un patrullaje preventivo a primera hora de la mañana. Un hombre que se encontraba prófugo de la Justi

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Administración
Redacción
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Detienen en Comodoro a un hombre que tenía pedido de captura vigente

El sospechoso fue identificado por el personal policial mientras realizaba un patrullaje preventivo a primera hora de la mañana.

Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido a primera hora de este jueves en la zona sur de la ciudad, luego de que efectivos de la Policía del Chubut lo reconocieran en la vía pública.

​El hecho ocurrió alrededor de las 07:58 horas, cuando el personal de la Comisaría Seccional Tercera se encontraba realizando un patrullaje preventivo de rutina sobre la calle Colonos Sudafricanos.

​Según fuentes policiales, los uniformados divisaron a un sujeto y, al recordar que sobre él pesaba una orden judicial, procedieron a interceptarlo de inmediato. Tras demorarlo en el lugar, los agentes verificaron sus datos filiatorios en los sistemas informáticos policiales, confirmando que poseía un pedido de captura vigente.

​El detenido fue identificado oficialmente como Maximiliano Alexis Ch.
​Detalles de la causa: Tras confirmarse el requerimiento de la Justicia, el hombre fue trasladado a la dependencia policial de la Avenida Chile, donde quedó alojado. Permanecerá tras las rejas a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.

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