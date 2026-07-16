Detienen en Comodoro a un hombre que tenía pedido de captura vigente

El sospechoso fue identificado por el personal policial mientras realizaba un patrullaje preventivo a primera hora de la mañana.
Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido a primera hora de este jueves en la zona sur de la ciudad, luego de que efectivos de la Policía del Chubut lo reconocieran en la vía pública.
El hecho ocurrió alrededor de las 07:58 horas, cuando el personal de la Comisaría Seccional Tercera se encontraba realizando un patrullaje preventivo de rutina sobre la calle Colonos Sudafricanos.
Según fuentes policiales, los uniformados divisaron a un sujeto y, al recordar que sobre él pesaba una orden judicial, procedieron a interceptarlo de inmediato. Tras demorarlo en el lugar, los agentes verificaron sus datos filiatorios en los sistemas informáticos policiales, confirmando que poseía un pedido de captura vigente.
El detenido fue identificado oficialmente como Maximiliano Alexis Ch.
Detalles de la causa: Tras confirmarse el requerimiento de la Justicia, el hombre fue trasladado a la dependencia policial de la Avenida Chile, donde quedó alojado. Permanecerá tras las rejas a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.
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