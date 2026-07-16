El fútbol local entra en pausa: la Liga de Comodoro posterga su fecha por la final de la Selección Argentina

Comodoro Rivadavia — El fervor popular y la expectativa nacional por la Selección Argentina han paralizado por completo la agenda deportiva del país, y el fútbol comodorense no es la excepción. En las últimas horas, la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia confirmó la suspensión total de las actividades programadas para este domingo 19 de julio, día en que la "Albiceleste" buscará una nueva gloria continental.

La decisión se tomó de forma unánime tras la última reunión del Comité Ejecutivo de la entidad. El avance del conjunto nacional a la gran final modificó drásticamente los planes del campeonato local, obligando a las autoridades a resguardar la seguridad, la logística y, por supuesto, a permitir que tanto futbolistas como hinchas puedan disfrutar del trascendental encuentro.

El comunicado oficial emitido por la institución detalla el alcance de la medida:

"La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia informa que, conforme a lo tratado en la reunión de Comité realizada en el día de ayer y con motivo de la final del Mundo que jugará Argentina el domingo, la fecha de la Primera División A y el Torneo Integración A no se jugará el próximo fin de semana, como así tampoco comenzarán las copas Oro y Plata del Integración B".

Las categorías afectadas por el parate

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El parate futbolístico es total en el ámbito doméstico. A continuación, repasamos cómo impacta esta postergación en los diferentes torneos locales: