El casco céntrico fue una de las zonas más afectadas, transformando varias de sus calles en verdaderos ríos temporales. Como consecuencia del arrastre del agua, decenas de automovilistas perdieron las chapas patentes de sus vehículos durante la contingencia.





Ante esta situación, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Tránsito, emitió un comunicado oficial informando que se lograron recuperar un total de 25 placas sobre la Avenida Yrigoyen. El objetivo es que los damnificados puedan identificar su dominio y recuperar la documentación obligatoria a la brevedad.





Las patentes encontradas





El listado de las chapas retenidas por las autoridades incluye tanto el formato del Mercosur como el diseño anterior. Los dominios recuperados son los siguientes:





Publicidad

AB 749 LR, AA 724 NL, AA 564 JZ, AA 297 CL, AF 062 VL, AA 740 FC, AC 468 NQ, AH 064 XI, AH 672 CF, AH 946 OB, AE 969 EJ, AA 987 DB, PAM 219, LYT 375, IKN 331, POG 842, FKN 378, PAD 320, EHE 268, FNX 280, NJD 462, AF 418 WI, LTI 205, ACO 73 RF y AD 927 VT.





Requisitos y horarios de retiro





Los propietarios que reconozcan su patente en la lista podrán pasar a retirarla a partir del próximo lunes. El trámite se realizará en la guardia de Tránsito, ubicada en Nicolás Moral N° 136, en el Barrio Industrial.

Desde el municipio informaron que el horario de atención será corrido, de 08:30 a 18:00 horas. Como requisito indispensable para que las autoridades efectúen la devolución, los titulares o conductores deberán exhibir la cédula del automotor que acredite la propiedad del vehículo.