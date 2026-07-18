El dirigente no solo rechazó la medida por considerarla un retroceso democrático, sino que también apuntó contra los legisladores de su propio partido que acompañaron el proyecto y reclamó un debate urgente dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) para definir el rumbo de cara a las elecciones de 2027.





Para Monti, la posibilidad de perpetuarse en el poder atenta contra la esencia de la alternancia, un valor que considera clave para oxigenar la gestión pública.





"No comparto para nada las reelecciones indefinidas. Creo que la alternancia es buena, refresca, y permite renovar los equipos de trabajo. En muchos casos, un dirigente ya dio todo lo que tenía para dar en una década de gestión", afirmó el presidente del cuerpo legislativo municipal.





Monti también cuestionó con dureza el timing de la reforma electoral, señalando que este tipo de modificaciones se están implementando con un escaso margen temporal antes de los próximos comicios.





* El antecedente histórico: El concejal capitalino recordó lo ocurrido durante el mandato de la ex diputada Jacqueline Caminoa, cuando se impulsó una reforma de la ley en pleno mandato del ex intendente de Esquel, Rafael Williams (a quien se refirió en el contexto de aquel fallo judicial).

* La crítica al método: "Fíjese lo malo que es cambiar las reglas electorales cuando no es al inicio del proceso. Es, de alguna manera, cambiar las reglas de juego a la mitad del partido", sentenció.





El modelo institucional de Rawson como ejemplo





Frente a la reforma provincial, Monti contrastó la realidad de los municipios que cuentan con herramientas de blindaje institucional. Destacó el caso de Rawson, cuya Carta Orgánica Municipal establece límites estrictos a los mandatos.





"Nosotros hemos establecido en Rawson, a través de nuestra Convención Constituyente, una redacción que pone límites claros. Casi todas las localidades que tienen cartas orgánicas cuentan con una redacción similar. La reelección indefinida no mejora la calidad institucional ni la vida de la gente", enfatizó.





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Grieta en el radicalismo: "Cada diputado deberá explicar su voto en la UCR"





La votación en la Legislatura dejó expuestas las diferencias internas dentro de Juntos por el Cambio y, particularmente, en la UCR. Varios diputados de origen radical acompañaron la iniciativa, una decisión que sorprendió a las bases partidarias y que Monti no dejó pasar.

Al ser consultado sobre si faltó debate previo a nivel provincial, el dirigente de Rawson fue categórico al exigir que se rindan cuentas en los órganos de conducción partidaria:





* Explicaciones obligatorias: "Cada diputado que representa la iniciativa radical va a tener que dar explicaciones en el marco orgánico de la Convención y del partido".

* "Creo que va a haber muchos afiliados que van a pedir explicaciones. Somos un partido orgánico; cada uno toma la decisión que cree conveniente, pero después debe hacerse cargo y explicar el porqué de su voto".









Entre las especulaciones de una posible alianza del PRO y LLA cual será el rol del radicalismo





El mapa político hacia el 2027 empieza a diseñarse con altos niveles de incertidumbre. A nivel nacional y provincial, los movimientos del PRO sugieren un acercamiento cada vez mayor con La Libertad Avanza (LLA). En Chubut, la coalición oficialista "Despierta Chubut" —liderada por el gobernador Ignacio Torres— ha mantenido al radicalismo como un actor protagónico, pero el tablero podría reconfigurarse.





Frente a la posibilidad de un armado electoral conjunto que sume a los libertarios, Monti pidió cautela pero exigió una discusión interna profunda para que el partido defina de manera clara el rumbo de la UCR en la provincia.