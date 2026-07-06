El Gobierno redefine su estrategia política y acelera una reforma electoral con la mira puesta en 2027

Tras una serie de cambios en el armado político del oficialismo, la Casa Rosada busca fortalecer su funcionamiento interno, impulsar iniciativas legislativas y avanzar en una reforma del sistema electoral como parte de la planificación para las próximas elecciones presidenciales.

El Gobierno nacional comenzó una nueva etapa de reorganización política luego de las modificaciones realizadas en su mesa de conducción. La estrategia apunta a reforzar la coordinación entre las distintas áreas del Ejecutivo y mejorar la relación con el Congreso para avanzar con proyectos considerados prioritarios.

Entre los principales objetivos figura el impulso de una reforma electoral que siente las bases del proceso rumbo a las elecciones de 2027. En el oficialismo consideran que los cambios en las reglas de competencia y en la organización política serán determinantes para el próximo escenario electoral.

La reorganización también busca consolidar el funcionamiento interno del Gobierno luego de los recientes movimientos dentro del gabinete y redefinir el esquema de toma de decisiones. En paralelo, la administración nacional procura fortalecer su capacidad de negociación con distintos sectores políticos para facilitar el tratamiento de futuras iniciativas legislativas.

Con la mirada puesta en los próximos años, el oficialismo comenzó a delinear una estrategia que combina reformas institucionales, reordenamiento político y planificación electoral, en un contexto donde las decisiones que se adopten durante esta etapa serán clave para el armado de cara a 2027.

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Fuente: Infobae⁠.