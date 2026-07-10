Biss se desmarca de las reelecciones indefinidas: "La alternancia en el poder es absolutamente necesaria"

El intendente de Rawson rechazó la ley que habilita las reelecciones indefinidas para municipios sin Carta Orgánica y descartó impulsar cambios en la normativa de la capital provincial para ampliar la cantidad de mandatos. Además, cuestionó el acompañamiento de legisladores radicales a la iniciativa y anticipó un fuerte debate interno dentro de la UCR.

El rechazo a la reforma

El intendente de Rawson, Damián Biss, tomó distancia de la reciente ley aprobada por la Legislatura de Chubut que habilita las reelecciones indefinidas para intendentes y presidentes de comunas rurales que no cuentan con Carta Orgánica propia.

Lejos de respaldar la iniciativa, manifestó su rechazo y sostuvo que los límites a la reelección fueron una decisión deliberada de los convencionales constituyentes que redactaron las cartas orgánicas de las principales ciudades de la provincia.

"No hay una sola Carta Orgánica en las ciudades de la provincia que contemple una posibilidad de una elección más que dos mandatos", afirmó.

Críticas al radicalismo

El intendente cuestionó la postura de los diputados radicales que acompañaron la modificación legislativa y consideró llamativo que la iniciativa no proviniera del Poder Ejecutivo sino de una legisladora de la oposición. Anticipó además que el tema generará un fuerte debate interno dentro de la UCR.

Sin cambios en Rawson

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Biss descartó de manera categórica impulsar una reforma de la Carta Orgánica de Rawson para ampliar la cantidad de mandatos. Explicó que las únicas modificaciones analizadas estaban relacionadas con cuestiones ambientales y actualizaciones normativas, nunca con habilitar nuevas reelecciones. "Jamás se me cruzó por la cabeza modificar la Carta Orgánica para tener una reelección más", sostuvo.

La alternancia democrática

El jefe comunal defendió el principio de la alternancia en el poder como un elemento central del sistema democrático y afirmó que la renovación de autoridades favorece nuevas miradas y fortalece las instituciones.

Análisis

Las declaraciones de Biss introducen una voz relevante dentro del radicalismo y del oficialismo provincial en un debate que continúa generando repercusiones políticas. La discusión enfrenta dos visiones: quienes sostienen que la continuidad debe quedar exclusivamente en manos del electorado y quienes consideran que los límites a la reelección fortalecen la calidad institucional y evitan la concentración del poder.