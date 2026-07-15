Extranjerización de tierras: el Senado votará la ley que libera la venta a extranjeros

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas sobre la propiedad privada y propone derogar las restricciones vigentes desde 2011 para la adquisición de tierras rurales por parte de particulares extranjeros.

El Senado de la Nación tratará este jueves un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone eliminar los límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales para la compra de campos por parte de ciudadanos extranjeros.

La iniciativa integra el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que también contempla modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y el uso de terrenos afectados por incendios. Sin embargo, el punto que más controversia generó es el referido a la flexibilización de la venta de tierras rurales.

Actualmente, la legislación vigente establece que las personas extranjeras pueden poseer hasta el 15% de la superficie nacional, provincial y municipal, además de fijar un límite máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo —o su equivalente en otras regiones— por cada titular. El proyecto elimina esas restricciones y también deja sin efecto la prohibición de adquirir tierras que contengan cuerpos de agua permanentes de importancia.

Desde el Gobierno sostienen que las limitaciones actuales desalientan inversiones productivas y consideran que la reforma permitirá impulsar nuevos proyectos en distintas regiones del país. Además, argumentan que la Constitución reconoce los mismos derechos civiles para nacionales y extranjeros.

No obstante, la propuesta mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras en el país. En el caso de empresas públicas o sociedades con participación estatal extranjera, la compra requerirá autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. También se incorporan mecanismos para impedir operaciones realizadas mediante testaferros o sociedades creadas para ocultar la identidad del verdadero comprador.

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Cabe recordar que el presidente Javier Milei ya había intentado derogar la Ley de Tierras Rurales mediante el DNU 70/2023, pero esa decisión fue suspendida por la Justicia tras una presentación judicial, por lo que la normativa continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva.

De acuerdo con los últimos datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, ninguna provincia supera actualmente el límite del 15% de superficie en manos de propietarios extranjeros. Mientras tanto, el oficialismo busca reunir los votos necesarios para obtener la media sanción del proyecto y enviarlo a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate.

Fuente: Diario Río Negro.