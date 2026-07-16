Una camioneta de una familia comodorense volcó tras un choque múltiple en la Ruta 3: un hombre permanece grave

Un violento siniestro vial ocurrido entre Puerto Madryn y Trelew involucró a tres vehículos y dejó ocho personas afectadas. El conductor de un Peugeot 208 sufrió las heridas más graves y debió ser rescatado por los bomberos antes de ser trasladado de urgencia al hospital.

Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la tarde del miércoles sobre la Ruta Nacional Nº 3, a unos 14 kilómetros de Puerto Madryn en dirección a Trelew, luego de un choque que involucró a tres vehículos y dejó como saldo ocho personas afectadas y un herido de gravedad.

De acuerdo con la información preliminar, una Ford Ranger que remolcaba a un Peugeot 208 perdió estabilidad al atravesar una pendiente. Como consecuencia, el auto impactó contra la camioneta y ambos terminaron despistando hacia la banquina.

Instantes después, una Toyota SW4 que circulaba detrás intentó evitar la colisión, pero no logró detenerse a tiempo y chocó contra el Peugeot. Tras el impacto, la camioneta terminó volcando fuera de la calzada.

En la Toyota viajaba una familia de Comodoro Rivadavia integrada por cinco personas: dos adultos mayores, una mujer de 31 años y dos menores de edad. Todos utilizaban cinturón de seguridad y sufrieron únicamente lesiones leves, por lo que recibieron asistencia médica en el lugar.

La situación más crítica se registró en el Peugeot 208, donde un adulto mayor quedó atrapado dentro del habitáculo. Bomberos Voluntarios evaluaron utilizar herramientas hidráulicas para liberarlo, pero ante el rápido deterioro de su estado de salud optaron por realizar un rescate de emergencia, logrando extraerlo en pocos minutos.

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Según informaron los rescatistas, el hombre permanecía consciente, aunque durante la atención comenzó a presentar pérdida de movilidad, hormigueos y signos compatibles con una posible lesión abdominal interna.

Tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn, donde ingresó directamente al quirófano para ser intervenido y determinar el alcance de las lesiones. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las causas que desencadenaron el accidente.