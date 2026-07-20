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Comodoro 🔴 ÚLTIMO MOMENTO

Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa

​El hecho ocurrió el domingo por la tarde. El implicado intentó escapar hacia la Avenida Rivadavia, pero fue interceptado por la policía a las pocas cuadras.

A
Administración
Redacción
👁 8 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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Un violento episodio alteró la calma de la tarde del domingo en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia. Alrededor de las 19:30 horas, el Centro de Monitoreo Urbano alertó a los efectivos policiales sobre una feroz riña que involucraba a un grupo de hombres en plena vía pública, precisamente sobre la calle Los Perales.


​Al arribar al lugar del conflicto, el personal de la Comisaría Seccional Cuarta se entrevistó con un vecino y denunciante, quien relató que los disturbios habían pasado a mayores. Según su testimonio, uno de los involucrados en la gresca —vestido con pantalón azul y la camiseta de la Selección Argentina— arremetió contra su vehículo, un Fiat Siena de color rojo, provocando serios daños en los cristales del rodado.


​Rápido despliegue y detención

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Tras perpetrar el ataque contra el automóvil, el agresor emprendió una rápida huida a pie con dirección a la Avenida Rivadavia. Sin embargo, el aviso coordinado entre las dependencias policiales permitió frustrar el escape.

A las pocas cuadras, personal de la Comisaría Seccional Séptima logró interceptar y demorar al sospechoso. El detenido fue identificado formalmente como Víctor Adrián G., de 28 años, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes bajo los cargos de daños y disturbios en la vía pública.

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