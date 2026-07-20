Un violento episodio alteró la calma de la tarde del domingo en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia. Alrededor de las 19:30 horas, el Centro de Monitoreo Urbano alertó a los efectivos policiales sobre una feroz riña que involucraba a un grupo de hombres en plena vía pública, precisamente sobre la calle Los Perales.
Al arribar al lugar del conflicto, el personal de la Comisaría Seccional Cuarta se entrevistó con un vecino y denunciante, quien relató que los disturbios habían pasado a mayores. Según su testimonio, uno de los involucrados en la gresca —vestido con pantalón azul y la camiseta de la Selección Argentina— arremetió contra su vehículo, un Fiat Siena de color rojo, provocando serios daños en los cristales del rodado.
Rápido despliegue y detención
Tras perpetrar el ataque contra el automóvil, el agresor emprendió una rápida huida a pie con dirección a la Avenida Rivadavia. Sin embargo, el aviso coordinado entre las dependencias policiales permitió frustrar el escape.
A las pocas cuadras, personal de la Comisaría Seccional Séptima logró interceptar y demorar al sospechoso. El detenido fue identificado formalmente como Víctor Adrián G., de 28 años, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes bajo los cargos de daños y disturbios en la vía pública.
💬 Comentarios (0)