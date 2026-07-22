La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. En el marco de la causa que analiza presuntas maniobras financieras relacionadas con la entidad, autoridades estadounidenses secuestraron teléfonos celulares pertenecientes al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros dirigentes.





Según trascendió, la medida fue adoptada antes del regreso de la Selección Argentina al país tras su participación en el Mundial y forma parte de las diligencias que llevan adelante fiscales federales y organismos de investigación norteamericanos.





Además del análisis del contenido de los dispositivos electrónicos, Tapia y otros directivos fueron convocados a prestar declaración el próximo 30 de julio, en una instancia considerada clave para el avance del expediente.





La causa se vincula con una investigación sobre movimientos de fondos y operaciones internacionales de la AFA que también es seguida por la Justicia argentina. En las últimas semanas, distintas medidas judiciales mantuvieron bajo la lupa a la conducción de la entidad, mientras continúan las actuaciones para determinar si existieron irregularidades.

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Hasta el momento, desde la AFA no hubo un pronunciamiento oficial sobre las nuevas actuaciones judiciales en Estados Unidos.





Fuente: Infobae.