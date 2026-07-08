URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Deportes

Trump, la FIFA y el debate sobre los límites del poder político en el fútbol

La intervención del presidente estadounidense en una decisión disciplinaria del Mundial volvió a abrir una discusión que va mucho más allá del deporte: ¿quién controla a quienes co

A
Administración
Redacción
👁 1 lecturas · 🕐 2 min de lectura
Publicidad
Trump, la FIFA y el debate sobre los límites del poder político en el fútbol

La intervención del presidente estadounidense en una decisión disciplinaria del Mundial volvió a abrir una discusión que va mucho más allá del deporte: ¿quién controla a quienes concentran cada vez más poder?

La polémica generada por la participación de Donald Trump en una decisión de la FIFA continúa sumando repercusiones. Luego de que el organismo levantara la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras una gestión impulsada por el mandatario, crecieron las dudas sobre la independencia de las autoridades del fútbol y los límites de la influencia política.

El episodio se produjo durante el Mundial 2026, cuando Balogun había sido expulsado y debía cumplir una fecha de suspensión. Sin embargo, la FIFA resolvió dejar sin efecto el castigo aplicando una disposición de su Código Disciplinario, una medida que llegó después de que Trump reconociera públicamente haber pedido una revisión del caso. (LA NACION)

Más allá de la jugada puntual, el hecho alimentó un interrogante de fondo: si una figura política con tanto peso puede influir en una decisión deportiva, ¿qué mecanismos existen para poner límites a ese tipo de intervenciones?

La estrecha relación entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también quedó nuevamente bajo la lupa. Ambos mantienen un vínculo cercano desde hace tiempo, algo que ya había despertado cuestionamientos en distintas oportunidades y que volvió a cobrar relevancia tras este episodio. (El País)

Publicidad

El caso no solo generó críticas entre dirigentes, especialistas y aficionados, sino que también reavivó el debate sobre la transparencia de las decisiones dentro del máximo organismo del fútbol mundial. Para muchos analistas, la controversia trasciende el deporte y expone cómo el poder político puede proyectarse sobre instituciones que, en teoría, deberían actuar con independencia. (The Guardian)

Fuente: LA NACION.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.