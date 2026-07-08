Trump, la FIFA y el debate sobre los límites del poder político en el fútbol

La intervención del presidente estadounidense en una decisión disciplinaria del Mundial volvió a abrir una discusión que va mucho más allá del deporte: ¿quién controla a quienes concentran cada vez más poder?

La polémica generada por la participación de Donald Trump en una decisión de la FIFA continúa sumando repercusiones. Luego de que el organismo levantara la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun tras una gestión impulsada por el mandatario, crecieron las dudas sobre la independencia de las autoridades del fútbol y los límites de la influencia política.

El episodio se produjo durante el Mundial 2026, cuando Balogun había sido expulsado y debía cumplir una fecha de suspensión. Sin embargo, la FIFA resolvió dejar sin efecto el castigo aplicando una disposición de su Código Disciplinario, una medida que llegó después de que Trump reconociera públicamente haber pedido una revisión del caso. (LA NACION)

Más allá de la jugada puntual, el hecho alimentó un interrogante de fondo: si una figura política con tanto peso puede influir en una decisión deportiva, ¿qué mecanismos existen para poner límites a ese tipo de intervenciones?

La estrecha relación entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también quedó nuevamente bajo la lupa. Ambos mantienen un vínculo cercano desde hace tiempo, algo que ya había despertado cuestionamientos en distintas oportunidades y que volvió a cobrar relevancia tras este episodio. (El País)

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El caso no solo generó críticas entre dirigentes, especialistas y aficionados, sino que también reavivó el debate sobre la transparencia de las decisiones dentro del máximo organismo del fútbol mundial. Para muchos analistas, la controversia trasciende el deporte y expone cómo el poder político puede proyectarse sobre instituciones que, en teoría, deberían actuar con independencia. (The Guardian)

Fuente: LA NACION.