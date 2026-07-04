El campeón es un sobreviviente de los fatalismos

La selección le mandó un mensaje al resto: para tumbarla habrá que tener un corazón que vaya a saber si alguien trajo al Mundial.

El ajustado triunfo frente a Cabo Verde volvió a poner a prueba el carácter del seleccionado argentino. Lejos de resolver el encuentro con comodidad, el equipo debió afrontar un desarrollo cambiante, superar errores propios y responder ante un rival que lo llevó al límite.

La actuación dejó en evidencia una de las principales virtudes del conjunto dirigido por Lionel Scaloni: la capacidad para sobreponerse a la adversidad. Desde la conquista del Mundial de Qatar 2022, Argentina ha atravesado distintos momentos de presión y, en la mayoría de ellos, encontró respuestas colectivas para mantenerse competitiva.

El favoritismo también implica nuevas exigencias. Como vigente campeón del mundo, cada rival enfrenta a la Argentina con una motivación especial, lo que obliga al equipo a reinventarse y sostener un alto nivel de concentración en cada partido.

Más allá del sufrimiento, la clasificación refuerza la ilusión de continuar en carrera y mantener vivo el objetivo de defender el título mundial. El mensaje que dejó el encuentro es claro: para eliminar a la Argentina no alcanzará con jugar bien; también habrá que superar a un equipo acostumbrado a resistir y reaccionar en los momentos decisivos.

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Fuente: LA NACIÓN⁠￼, escrita por Cristian Grosso.