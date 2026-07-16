Argentina dio vuelta un partido inolvidable ante Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

La Selección de Lionel Scaloni remontó un encuentro que parecía escaparse y derrotó 2-1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Lionel Messi volvió a ser determinante y asistió en el tanto de la victoria, que depositó a la Albiceleste en una nueva final del mundo.

Argentina volvió a demostrar por qué es la vigente campeona del mundo. En un partido cargado de tensión, historia y emoción, el conjunto nacional derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta y se clasificó a la final de la Copa Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca del bicampeonato.

El primer tiempo fue muy disputado, con pocas situaciones claras de gol y mucha intensidad en la mitad de la cancha. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo y el marcador permaneció igualado durante los primeros 45 minutos.

La apertura del marcador llegó a los 55 minutos, cuando Anthony Gordon aprovechó una desatención defensiva para adelantar a Inglaterra. Con la ventaja, el conjunto inglés apostó por replegarse y defender el resultado, mientras Argentina buscaba espacios para reaccionar.

Cuando el tiempo parecía agotarse, apareció la personalidad del equipo argentino. A los 85 minutos, Enzo Fernández sacó un potente remate desde afuera del área para establecer el 1-1 y devolverle la ilusión a la Albiceleste.

Publicidad

Ya en tiempo de descuento, Lionel Messi volvió a marcar la diferencia. El capitán asistió con un preciso centro a Lautaro Martínez, que definió para sellar el 2-1 definitivo y desatar el festejo argentino. La remontada confirmó una vez más la capacidad del seleccionado para responder en los momentos de mayor presión.

Con este triunfo, Argentina disputará una nueva final mundialista frente a España, en un duelo que definirá al campeón de la Copa del Mundo 2026. La Selección buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.