Nico Paz fue vendido en 60 millones de euros en pleno Mundial

El mediocampista de la Selección argentina decidió rechazar la opción de regresar al Real Madrid y continuará su carrera en el Como de Italia. El club de la Serie A desembolsará una cifra récord por el 50% de su pase, mientras que los españoles conservarán una cláusula de recompra para el futuro.

Mientras todos los focos de la Selección argentina están puestos en el desarrollo de la Copa del Mundo, el mercado de pases del Viejo Continente se sacudió de manera repentina con una operación multimillonaria. El volante ofensivo Nico Paz se transformó en el gran protagonista de las últimas horas tras confirmarse que no retornará al Real Madrid y que su futuro deportivo seguirá ligado formalmente al Como de Italia, club que ejecutará una histórica ingeniería económica para retenerlo.

La noticia fue oficializada por el propio futbolista de la Albiceleste a través de un comunicado en su cuenta de Instagram. “Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día”, expresó el enganche, priorizando la continuidad y el rodaje en el fútbol de la Serie A. En el mismo posteo, le dedicó unas palabras a la institución madrileña: “Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro”.

Detrás de la decisión del jugador hay una imponente operación financiera. La mitad de la ficha de Nico Paz fue tasada en 60 millones de euros, un monto récord que la dirigencia del equipo italiano está completamente dispuesta a desembolsar. Por su parte, el Real Madrid se desprenderá del 50% de los derechos económicos que poseía, pero se aseguró de blindar al juvenil de cara al mañana: el acuerdo final incluye una estricta cláusula de recompra a favor de los de la Casa Blanca que asciende a los 80 millones de euros.

Respecto a este gran salto en su carrera, su padre Pablo Paz —exdefensor de la Selección nacional— brindó detalles sobre la trastienda de las negociaciones en diálogo con Flashscore. Explicó que la prioridad absoluta del enganche fue ponderar los minutos en cancha y el protagonismo que ya se ganó bajo la dirección técnica en Italia, sobre todo ante el incentivo de disputar competencias continentales. “Fue una decisión difícil porque el Real Madrid lo quería mucho, pero también consideraron que otra temporada en Italia, con la posibilidad de jugar la Champions League, sería la mejor opción para su crecimiento”, concluyó.