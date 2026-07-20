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Quebrado, Scaloni puso en duda si seguirá en la selección: “Me duele en el alma, lo siento”

El entrenador argentino reconoció la superioridad de España en la final del Mundial 2026, valoró el esfuerzo de sus dirigidos y admitió que necesita tiempo para definir si continuará al frente del seleccionado.

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Administración
Redacción
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La derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un clima de profunda tristeza en la Selección Argentina. Visiblemente emocionado, Lionel Scaloni aseguró que, más allá del resultado, el equipo realizó un enorme esfuerzo durante toda la competencia y remarcó que alcanzar una nueva final mundialista también representa un mérito.


El entrenador reconoció que el conjunto español fue superior en varios pasajes del encuentro y consideró que se quedó con el título de manera justa. Sin embargo, evitó hacer reproches hacia sus jugadores y sostuvo que el plantel entregó todo dentro del campo de juego pese al desgaste físico y las bajas que acumuló durante el torneo. 


“Hay que darle valor al camino recorrido”, expresó el DT, quien destacó la dificultad que implica disputar una final del mundo y recordó que muy pocos seleccionados logran llegar a esa instancia de manera consecutiva. 


Además, Scaloni sorprendió al dejar abierta la posibilidad de no continuar al frente de la Albiceleste una vez finalizado su contrato. Explicó que este no es el momento para tomar una decisión definitiva y que primero necesita procesar lo ocurrido antes de conversar con los dirigentes de la AFA sobre su futuro. 

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El entrenador también tuvo palabras de agradecimiento para los futbolistas, el cuerpo técnico y los hinchas que acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo. En medio de la desilusión por haber quedado a un paso del bicampeonato, insistió en que este grupo dejó una huella y que el recorrido realizado merece ser reconocido. 


Fuente: La Nación.

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