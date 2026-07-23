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Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país

La ciudad petrolera sorprendió durante la mañana del jueves con la llegada de la nieve y temperaturas cercanas a los 0 °C. El ingreso de aire frío dejó una jornada inestable, con bajas temperaturas y condiciones que obligaron a circular con precaución en distintos sectores.

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Administración
Redacción
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Durante las primeras horas del día, Comodoro Rivadavia registró una temperatura de 0,6 °C, con sensación térmica bajo cero, ubicándose nuevamente entre las localidades más frías de Argentina. En el ranking nacional, quedó por detrás de ciudades como Río Gallegos, Río Grande y El Calafate, que presentaron valores aún más extremos. 


La nieve se hizo presente en diferentes barrios de la ciudad, dejando postales invernales y sorprendiendo a vecinos que registraron imágenes del fenómeno. Además, el pronóstico indicaba la continuidad de condiciones inestables durante toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima estimada en 6 °C. 


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Desde los organismos correspondientes recomendaron transitar con extrema precaución, especialmente en rutas, zonas elevadas y sectores donde la combinación de nieve, lluvia y hielo puede generar dificultades para la circulación.

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