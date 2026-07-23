Durante las primeras horas del día, Comodoro Rivadavia registró una temperatura de 0,6 °C, con sensación térmica bajo cero, ubicándose nuevamente entre las localidades más frías de Argentina. En el ranking nacional, quedó por detrás de ciudades como Río Gallegos, Río Grande y El Calafate, que presentaron valores aún más extremos.





La nieve se hizo presente en diferentes barrios de la ciudad, dejando postales invernales y sorprendiendo a vecinos que registraron imágenes del fenómeno. Además, el pronóstico indicaba la continuidad de condiciones inestables durante toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima estimada en 6 °C.





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Desde los organismos correspondientes recomendaron transitar con extrema precaución, especialmente en rutas, zonas elevadas y sectores donde la combinación de nieve, lluvia y hielo puede generar dificultades para la circulación.