En el marco de la inminente puesta en marcha del nuevo servicio de transporte público de pasajeros, el representante legal del Grupo MR, Gastón Acevedo, llevó tranquilidad tanto a la comunidad de usuarios como a los trabajadores del sector. Tras intensas jornadas de negociación, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes para terminar de pulir las condiciones de la transición operativa y laboral en la que aún resta por ver la situación de continuidad de alrededor de 70 trabajadores.





A pesar de las versiones cruzadas y las tensiones propias del proceso, desde la empresa se mostraron optimistas respecto a alcanzar un acuerdo integral antes del cambio de firma previsto para el 1° de agosto.





Logística lista y debate por el personal





Acevedo aseguró que, desde el aspecto técnico e infraestructura, la compañía ya se encuentra lista para asumir la prestación.





"Desde el lado de la empresa estamos organizando todo lo que es necesario y que ya está a disposición: la cuestión operativa, la base y las unidades que ya llegaron para que el primero de agosto empiece una nueva etapa", destacó el letrado.





El punto central de discusión en estos momentos gira en torno a la cantidad y la modalidad de absorción de los choferes y empleados. Según explicó Acevedo, el esquema de implementación se realizará en forma gradual, una posibilidad contemplada en el Artículo 47 del pliego de condiciones cuando la firma entrante es diferente a la saliente.





Etapa 1: Incorporación inicial con un esquema de 95 unidades.





Publicidad

Cálculo de dotación: Aplicando el coeficiente del pliego (2,83 trabajadores por unidad), la primera fase contempla la absorción directa de 297 empleados.





Etapa 2: Definición del resto de la nómina laboral en conjunto con el municipio y el gremio.





Delimitaciones del pliego y respuesta a las críticas





Ante la consulta sobre qué sucederá con los haberes de aquellos trabajadores cuya incorporación pueda demorarse en la transición gradual, Acevedo remarcó que ese es justamente el eje de las reuniones tripartitas entre el municipio, el gremio y la empresa.





Asimismo, desmintió versiones que circulaban sobre supuestas irregularidades en el plan de implementación por etapas, calificándolas como "información malintencionada", y aclaró los criterios de exclusión que fija el propio pliego de la licitación:





No pasan a la nueva empresa: Socios, gerentes y personal que ya se encuentre en situación de jubilación.





Exclusiones por fecha: Tampoco ingresarán las personas que hayan sido incorporadas con posterioridad al 14 de agosto del período fijado en la norma.