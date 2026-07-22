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Comodoro

Atrapan a un delincuente escondido en el depósito de un comercio tras ser delatado por las cámaras de seguridad

El sospechoso, de 29 años, fue sorprendido por la Policía en el interior del local "TRICASUR". Tenía en su poder más de seis kilos de cobre e hidrocarburos de la caja registradora.

A
Administración
Redacción
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La tecnología y la rápida alerta de la propietaria fueron claves para frustrar un robo en pleno sector comercial. Durante la tarde-noche de este martes, personal de la Comisaría Seccional Segunda detuvo a un hombre de 29 años que había ingresado a robar a un establecimiento ubicado sobre la calle Alem al 400.


El hecho se desencadenó pasadas las 19:30 horas, cuando la dueña del comercio "TRICASUR" (Alem N.º 451) notó movimientos extraños. A través de las alertas de los sensores de movimiento y el monitoreo en tiempo real del sistema de cámaras de vigilancia, la mujer divisó a personas sospechosas caminando por el techo del inmueble y dio aviso de inmediato a las autoridades.

Un patrullero se desplazó rápidamente hasta el lugar. Con la autorización y el acompañamiento de la damnificada, los efectivos ingresaron al local para realizar una inspección minuciosa ambiente por ambiente.


Oculto entre la mercadería


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La búsqueda rindió frutos al llegar a la zona del depósito. Escondido entre las instalaciones, la Policía halló a un sujeto identificado como Juan Manuel T. (29), quien fue aprehendido en el acto sin margen para el escape.


Al momento de la requisa, los uniformados constataron que el detenido llevaba una mochila negra con un botín ya preparado:


  • 6,425 kg de restos de cobre, sustraídos del propio depósito del establecimiento.


  • $ 6.700 en efectivo, efectivo que había logrado retirar previamente de la caja registradora situada en la planta baja
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