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El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida"

El Banco de Sangre del Hospital Regional "Víctor Manuel Sanguinetti" llevará adelante una nueva campaña de donación voluntaria de sangre, bajo el lema "Regalá Vida", con el objetivo de fortalecer las reservas y promover la importancia de la donación habitual.

A
Administración
Redacción
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La colecta se realizará el sábado 25 de julio, de 8:30 a 12:30 horas, en la sede de la Iglesia Universal, ubicada en Av. Kennedy 3069.


Desde el Banco de Sangre convocan especialmente a los vecinos de la zona sur a sumarse a esta jornada solidaria, recordando que una sola donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas y que la sangre no puede fabricarse: solo puede obtenerse gracias al compromiso de donantes voluntarios.


Requisitos para donar sangre:


* Tener entre 18 y 65 años.

* Pesar más de 50 kg.

* Gozar de buen estado de salud.

* Haber descansado al menos 6 horas la noche anterior.

* Desayunar normalmente (evitando consumir lácteos).

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* No haber ingerido alcohol en las últimas 12 horas.

* Presentar DNI.


Donar sangre es un acto voluntario, seguro y solidario que permite garantizar la atención de pacientes que necesitan transfusiones por cirugías, tratamientos médicos, accidentes o enfermedades.


El Hospital Regional invita a toda la comunidad a participar y convertirse en protagonista de un gesto que puede hacer la diferencia.


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