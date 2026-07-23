La colecta se realizará el sábado 25 de julio, de 8:30 a 12:30 horas, en la sede de la Iglesia Universal, ubicada en Av. Kennedy 3069.
Desde el Banco de Sangre convocan especialmente a los vecinos de la zona sur a sumarse a esta jornada solidaria, recordando que una sola donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas y que la sangre no puede fabricarse: solo puede obtenerse gracias al compromiso de donantes voluntarios.
Requisitos para donar sangre:
* Tener entre 18 y 65 años.
* Pesar más de 50 kg.
* Gozar de buen estado de salud.
* Haber descansado al menos 6 horas la noche anterior.
* Desayunar normalmente (evitando consumir lácteos).
* No haber ingerido alcohol en las últimas 12 horas.
* Presentar DNI.
Donar sangre es un acto voluntario, seguro y solidario que permite garantizar la atención de pacientes que necesitan transfusiones por cirugías, tratamientos médicos, accidentes o enfermedades.
El Hospital Regional invita a toda la comunidad a participar y convertirse en protagonista de un gesto que puede hacer la diferencia.
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