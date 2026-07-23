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Comodoro

Roban herramientas de una camioneta y terminan detenidos tras corta persecución en el centro de Comodoro

Una rápida intervención de la Comisaría Seccional Primera, coordinada con el Centro de Monitoreo local, permitió frustrar el escape de dos delincuentes que habían violentado un vehículo estacionado en pleno centro de la ciudad durante las primeras horas de este miércoles.

A
Administración
Redacción
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El hecho ocurrió alrededor de las 02:45 horas, cuando una vecina observó a dos hombres en actitud sospechosa sobre la calle San Martín. Los sujetos dañaron uno de los cristales de una camioneta Toyota Hilux de color gris que se encontraba aparcada frente a un domicilio y, en cuestión de segundos, sustrajeron del interior dos maletines cargados con herramientas de trabajo.



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Gracias al alerta inmediato emitido por la denunciante, quien brindó descripciones detalladas sobre la vestimenta y los rasgos físicos de los autores, el Centro de Monitoreo dio aviso a los patrulleros que recorrían la zona de manera preventiva.

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