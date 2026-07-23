El hecho ocurrió alrededor de las 02:45 horas, cuando una vecina observó a dos hombres en actitud sospechosa sobre la calle San Martín. Los sujetos dañaron uno de los cristales de una camioneta Toyota Hilux de color gris que se encontraba aparcada frente a un domicilio y, en cuestión de segundos, sustrajeron del interior dos maletines cargados con herramientas de trabajo.









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Gracias al alerta inmediato emitido por la denunciante, quien brindó descripciones detalladas sobre la vestimenta y los rasgos físicos de los autores, el Centro de Monitoreo dio aviso a los patrulleros que recorrían la zona de manera preventiva.