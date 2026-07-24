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Santa Cruz

Santa Cruz: un colectivo despistó en la Ruta 43 y 14 personas esperaron horas bajo el frío extremo

El vehículo de la empresa Sportman quedó varado a la altura del paraje El Pluma tras desestabilizarse por el hielo y la nieve. Vialidad Provincial y otra unidad de la compañía lograron concretar el rescate cerca de la medianoche.

A
Administración
Redacción
👁 3 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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Un duro episodio volvió a poner de manifiesto los peligros de transitar por el interior patagónico durante la época invernal. Un colectivo de la empresa Sportman, que realizaba su habitual trayecto desde Los Antiguos con escala en Perito Moreno, sufrió un despiste este jueves sobre la Ruta Provincial N.º 43, quedando varado en la banquina en inmediaciones del paraje El Pluma.


A bordo del transporte viajaban 14 pasajeros que debieron afrontar una extensa y helada espera de más de cuatro horas. En un escenario marcado por la acumulación de nieve, calzada resbaladiza y temperaturas bajo cero, los ocupantes permanecieron dentro de la unidad para resguardarse del viento y las inclemencias del tiempo.


Un operativo coordinado en medio del temporal


La asistencia no tardó en movilizarse a pesar de las complejas condiciones del terreno:

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  • Asistencia técnica e vial: Personal de la Administración General de Vialidad Provincial (distrito Las Heras) acudió al lugar para brindar apoyo operativo a la altura del Yacimiento Cerro Piedra.


  • Trasbordo de pasajeros: Cerca de las 23:00, una segunda unidad de la misma empresa Sportman arribó al sitio para concretar el rescate y trasladar a los viajeros a su destino final.


Sin saldo de heridos: Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, quedando la situación en un susto mitigado por el rápido resguardo dentro del micro.

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