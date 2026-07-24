Un sismo de magnitud 2,7 en la escala de Richter fue registrado durante la madrugada de este viernes en la provincia de Santa Cruz, con epicentro en una zona ubicada al noroeste de El Calafate, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).





De acuerdo con el organismo, el movimiento sísmico ocurrió a las 02:06:26 (hora local) y tuvo una profundidad de 13 kilómetros, una característica que suele hacer más perceptibles los sismos, aunque en este caso la baja magnitud redujo significativamente su impacto.





El epicentro fue localizado aproximadamente a 94 kilómetros al noroeste de El Calafate, 120 kilómetros al sur de El Chaltén y 130 kilómetros al sur de Lago San Martín, en una región donde la actividad sísmica es esporádica, pero no inusual debido a la dinámica geológica del extremo sur de la cordillera de los Andes.





Hasta el momento, las autoridades no informaron daños materiales ni personas heridas, y tampoco se registraron inconvenientes en los servicios públicos.





Una región con baja actividad, pero bajo monitoreo





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Si bien la Patagonia austral no presenta la frecuencia de movimientos sísmicos que caracteriza a otras provincias argentinas como San Juan, Mendoza o Salta, los especialistas recuerdan que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Antártica y Sudamericana puede generar eventos de baja y moderada magnitud en distintos sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.





En este caso, un sismo de 2,7 es considerado leve y, en muchas oportunidades, solo puede ser percibido por algunas personas que se encuentran en reposo o en edificios altos.





El INPRES mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el país y habilita, además, un sistema para que los vecinos informen si percibieron el movimiento, contribuyendo a mejorar la información sobre cada evento.





Para los habitantes de El Calafate y localidades cercanas, el episodio quedó como un recordatorio de que, aunque poco frecuentes, los movimientos sísmicos también forman parte de la realidad geológica de la Patagonia.