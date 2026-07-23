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Santa Cruz

Santa Cruz abre una nueva etapa exploratoria en el Golfo San Jorge y busca atraer inversiones petroleras

El Gobierno provincial avanza con una licitación para incorporar capital privado y reactivar la actividad hidrocarburífera en una zona estratégica de la Cuenca del Golfo San Jorge. Este miércoles se conocerán las empresas interesadas en participar del proceso de exploración del área Sur Río Deseado Este.

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Administración
Redacción
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A través del Ministerio de Energía y Minería, la provincia de Santa Cruz llevará adelante la apertura del Sobre “A” correspondiente a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 02/ENERMIN/2026, destinada a la exploración de una nueva área con potencial productivo dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge. 


El acto permitirá conocer las firmas que presentaron documentación para avanzar en el proceso, donde se evaluarán antecedentes legales y técnicos de las compañías interesadas. La iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades de inversión privada, ampliar la actividad exploratoria y recuperar el desarrollo de sectores con potencial hidrocarburífero. 


Desde el Gobierno santacruceño señalaron que esta convocatoria forma parte de una estrategia para fortalecer la industria energética provincial, impulsar la incorporación de nuevas tecnologías y promover un crecimiento sostenido de la producción.


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La apertura de la licitación representa un nuevo paso dentro del plan provincial para consolidar condiciones favorables para las inversiones, fortalecer la Cuenca del Golfo San Jorge y generar mayor movimiento económico y oportunidades laborales vinculadas al sector energético. 


Fuente: Diario Río Negro

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