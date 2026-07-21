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Santa Cruz

Cerrado Gold recompra derechos sobre Don Nicolás y fortalece su operación en Santa Cruz

La compañía canadiense concretó una inversión de US$22,5 millones para recuperar el control total de los ingresos provenientes de la producción de la mina santacruceña, en una operación que busca mejorar su flujo de caja y reforzar su posición financiera.

A
Administración
Redacción
👁 3 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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Cerrado Gold anunció la recompra anticipada de los acuerdos de “streaming” que mantenía con la firma Sprott sobre dos de sus principales proyectos: la mina Don Nicolás, ubicada en la provincia de Santa Cruz, y el proyecto Lagoa Salgada, en Portugal.


La transacción demandó una inversión total de US$31,34 millones, de los cuales US$22,5 millones corresponden a la recuperación de los derechos vinculados a Minera Don Nicolás. Con esta operación, la empresa volverá a percibir el 100% de los ingresos generados por la producción de metales de ambos proyectos, dejando atrás el compromiso de comercializar parte de su producción a valores previamente establecidos.


Desde la compañía señalaron que la decisión forma parte de una estrategia para optimizar su estructura financiera, fortalecer la generación de caja y aumentar la rentabilidad de sus activos más importantes. Además, destacaron que la eliminación de estos acuerdos les otorgará una mayor flexibilidad para administrar la producción y los ingresos futuros.


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En el caso de Minera Don Nicolás, uno de los principales yacimientos auríferos de Santa Cruz, la medida representa un paso clave para maximizar el valor económico de la operación y consolidar el crecimiento de la empresa en la región.


Fuente: Minería & Desarrollo.

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