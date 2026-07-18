El conflicto salarial que mantiene enfrentados al Gobierno de Santa Cruz con sectores de la Policía provincial ya superó los 40 días sin que aparezcan señales concretas de una solución. En ese contexto, la tensión continúa creciendo mientras persisten las protestas y las diferencias entre ambas partes.





Uno de los principales puntos de desacuerdo sigue siendo el reclamo económico. Los policías solicitan un salario inicial cercano a los $2,2 millones, mientras que la oferta oficial alcanza aproximadamente los $1,7 millones. La distancia entre ambas posiciones, sumada a la falta de consensos, mantiene paralizadas las negociaciones.





De acuerdo con el análisis publicado por OPI Santa Cruz, uno de los obstáculos más importantes es la ausencia de interlocutores reconocidos por todos los sectores involucrados. Gran parte de los efectivos autoconvocados sostiene que no se siente plenamente representada en la mesa formal de negociación, lo que dificulta la construcción de acuerdos duraderos.





El medio también señala que, pese a las distintas reuniones mantenidas y a las sucesivas propuestas salariales presentadas por el Ejecutivo, no se logró avanzar hacia una solución definitiva. Desde esa perspectiva, la estrategia oficial habría evidenciado dificultades para encontrar mecanismos efectivos de diálogo y negociación.





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El análisis además plantea que la incorporación de un mediador o referente con credibilidad para ambas partes podría facilitar un acercamiento y permitir retomar las conversaciones en un clima de mayor confianza, antes de formalizar cualquier acuerdo dentro de los canales institucionales.





Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y sin una fecha definida para su resolución, en un escenario donde tanto el Gobierno como los representantes del reclamo mantienen sus posiciones.





Fuente: OPI Santa Cruz.