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Santa Cruz

Rescate extremo en Santa Cruz: una pareja sobrevivió más de 40 horas atrapada en la nieve con -22°C

Permanecieron más de 40 horas atrapados en una zona de difícil acceso, soportando temperaturas de hasta -22 °C. Un importante operativo permitió encontrarlos con vida y trasladarlos para recibir atención médica.

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Administración
Redacción
👁 8 lecturas · 🕐 1 min de lectura
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Una pareja fue rescatada con vida en la provincia de Santa Cruz luego de permanecer más de 40 horas atrapada por un intenso temporal de nieve, en un episodio que movilizó a distintos organismos de emergencia y que fue calificado como un verdadero milagro.


El hecho ocurrió en una zona rural de difícil acceso, donde las fuertes nevadas y las temperaturas extremas, que alcanzaron los -22 °C, impidieron que las víctimas pudieran salir por sus propios medios. La alerta dio inicio a un amplio operativo de búsqueda en el que participaron equipos especializados, que recorrieron el área bajo condiciones climáticas muy adversas. 


Finalmente, los rescatistas lograron localizar a la pareja, que permanecía con vida a pesar del frío extremo. Tras ser asistidos en el lugar, ambos fueron trasladados para recibir atención médica y evaluar su estado de salud.


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Las autoridades destacaron la rápida coordinación entre los organismos que participaron del operativo, un trabajo que resultó clave para concretar el rescate en un escenario marcado por la nieve, las bajas temperaturas y las dificultades del terreno. 


Fuente: Canal 26.

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