La investigación y las cámaras, piezas fundamentales





La orden del allanamiento fue extendida por la magistratura interviniente tras semanas de intensas tareas de inteligencia. El análisis exhaustivo de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas resultó determinante para reconstruir el recorrido de las compras fraudulentas y lograr identificar al principal sospechoso.

Durante la irrupción en el domicilio, los efectivos policiales procedieron al secuestro de evidencia clave para la causa:





Teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes informáticos.





Prendas de vestir, que coincidirían con las utilizadas por el sospechoso en el momento de realizar las transacciones ilegales.





Elementos de interés vinculados directamente a la maniobra delictiva.





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Situación procesal





Tras completarse el procedimiento, el implicado fue trasladado a la dependencia policial para cumplir con las pautas legales de rigor. Por disposición de la Justicia, fijó domicilio y quedó formalmente ligado a la causa, a la espera de las próximas resoluciones del juzgado.





Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de estos operativos y ratificaron su compromiso en la prevención y esclarecimiento de ciberfraudes y delitos informáticos para resguardar el patrimonio de los vecinos de la capital provincial.