El Consejo Provincial de Educación prioriza el resguardo de la comunidad educativa





El Consejo Provincial de Educación informó la suspensión de las clases presenciales en todas las instituciones educativas de Santa Cruz los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio de 2026, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia.

La decisión fue adoptada a partir del informe elaborado por la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, auxiliares y familias.





Modalidad virtual





Durante las tres jornadas en las que permanecerán suspendidas las clases para los alumnos, el trabajo docente se desarrollará de manera virtual, garantizando la labor pedagógica institucional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

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En ese marco, se fortalecerán las instancias de trabajo entre equipos directivos, supervisores y docentes. La modalidad virtual también permitirá avanzar en acciones destinadas a consolidar las propuestas pedagógicas de cada institución, en consonancia con las políticas públicas que impulsa el Consejo Provincial de Educación para fortalecer la calidad educativa en Santa Cruz.





La prioridad es la seguridad de la comunidad educativa





Desde el organismo provincial se destacó que la medida responde exclusivamente a criterios preventivos frente al pronóstico meteorológico vigente y busca preservar la integridad de toda la comunidad educativa, asegurando al mismo tiempo el fortalecimiento de las propuestas educativas institucionales en el marco de los lineamientos provinciales.



