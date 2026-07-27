Lo que debía ser un viaje nocturno más para un trabajador al volante en Río Gallegos estuvo al borde de convertirse en una tragedia. Un chofer de la plataforma Uber, de 41 años, vivió momentos de absoluto terror cuando un pasajero fuera de sí lo amenazó de muerte colocándole un cuchillo directamente sobre el cuello.





El episodio se registró en horas de la noche sobre la calle Mariano Moreno al 800. Según informaron fuentes policiales, la secuencia comenzó cuando el pasajero —un joven de 26 años— empezó a insultar al conductor exigiéndole que aumentara la velocidad. De manera imprevista, la violencia verbal escaló a un ataque físico letal: el agresor extrajo un arma blanca y se la apoyó en el cuello a la víctima mientras continuaba profiriéndole amenazas.





Una maniobra rápida y una respuesta inmediata





En medio de la angustiante situación, la lucidez del conductor fue clave para salvar su vida. Al divisar un móvil del Comando de Patrullas que circulaba por las inmediaciones, el trabajador realizó rápidas señas de luces para llamar la atención de los uniformados.





Publicidad

El agresor, al percatarse de que el patrullero se aproximaba, descendió precipitadamente del vehículo e intentó darse a la fuga corriendo por la arteria mencionada. Sin embargo, su escape duró poco: los efectivos reaccionaron con rapidez, le cortaron el paso a escasos metros y lograron demorarlo. En ese mismo instante, el sospechoso hizo entrega del cuchillo utilizado en el ataque.





Involucramiento judicial





Tras la llegada de los efectivos de la División Comisaría Segunda, alertados por el Centro de Despachos, se procedió al secuestro formal del arma blanca y a la aprehensión del joven de 26 años, quien fue trasladado a la dependencia policial donde permanece alojado bajo resguardo preventivo.

El caso quedó bajo la órbita de la Secretaría Penal de turno, a cargo de la Dra. Elsa Pastori, desde donde se aguardan las directivas procesales para definir la situación legal del imputado.