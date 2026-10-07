River Plate realizará su primer Campus en la Patagonia y eligió a Rada Tilly como sede

RADA TILLY, CHUBUT. – El Club Atlético Rada Tilly será sede de un acontecimiento deportivo inédito para la región: River Plate realizará por primera vez un Campus en la Patagonia, acercando su metodología de formación y trabajo a jóvenes futbolistas del sur argentino y de Chile.

La actividad tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Club Atlético Rada Tilly, institución elegida por River Plate para desarrollar esta primera experiencia en territorio patagónico.

El Campus estará dirigido a niños, niñas y jóvenes de 6 a 17 años y contará con la participación de profesionales vinculados a la estructura formativa de River Plate, quienes durante tres jornadas llevarán adelante entrenamientos y actividades basadas en la metodología del club, una de las instituciones deportivas más grandes de la Argentina y del mundo.

Una experiencia que llega por primera vez a la Patagonia

La elección de Rada Tilly como sede representa un reconocimiento al crecimiento institucional y deportivo del Club Atlético Rada Tilly y, al mismo tiempo, una oportunidad para acercar una propuesta de primer nivel a cientos de jóvenes que viven a miles de kilómetros de Buenos Aires.

La convocatoria tendrá alcance regional y estará abierta a futbolistas de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y otras localidades de la Patagonia, además de jóvenes provenientes del sur de Chile.

La ubicación estratégica de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia permitirá recibir participantes de ambos países, convirtiendo al Campus en un punto de encuentro para el fútbol formativo de toda la región.

Tres días para vivir el mundo River

Durante las tres jornadas, los participantes podrán entrenar bajo una metodología inspirada en el modelo de formación de River Plate, compartir actividades deportivas y vivir una experiencia especialmente diseñada para jóvenes apasionados por el fútbol.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el objetivo será generar una experiencia integral que promueva valores como el compañerismo, el esfuerzo, la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Para el Club Atlético Rada Tilly, la realización del Campus forma parte de un proceso de crecimiento que busca generar nuevas oportunidades para sus jugadores y para chicos y chicas de toda la región.

Rada Tilly, puerta de entrada del Campus a la Patagonia

La llegada de River Plate genera, además, una oportunidad para posicionar a Rada Tilly y a la región como sede de grandes actividades deportivas.

Durante noviembre se espera la llegada de familias provenientes de diferentes puntos de la Patagonia argentina y de Chile, generando también movimiento turístico, hotelero y gastronómico durante el fin de semana del Campus.

“Que River Plate haya elegido al Club Atlético Rada Tilly para realizar su primer Campus en la Patagonia constituye un hecho histórico para nuestra institución y una enorme oportunidad para los chicos y chicas de toda la región. Queremos que puedan vivir, cerca de sus ciudades y sus familias, una experiencia que normalmente obliga a viajar miles de kilómetros”, destacaron desde el Club Atlético Rada Tilly.

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Inscripciones

Campus River Plate – Rada Tilly 2026

21, 22 y 23 de noviembre de 2026

Club Atlético Rada Tilly – Rada Tilly, Chubut, Argentina

Edades: 6 a 17 años

Convocatoria: Patagonia argentina y Chile

Cupos limitados

Informes e inscripciones: Secretaría del Club Atlético Rada Tilly

WhatsApp: +54 9 2975 14-9690

Las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Prensa y difusión

Club Atlético Rada Tilly

Rada Tilly – Chubut – Patagonia Argentina