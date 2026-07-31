El Gobierno de Río Negro puso en marcha una nueva licitación destinada a reactivar la producción de dos áreas petroleras maduras: Puesto Flores–Estancia Vieja y Puesto Prado. La convocatoria contempla una inversión mínima obligatoria de US$ 11.990.200 durante los primeros cinco años de concesión.





La iniciativa fue oficializada mediante el Decreto 701/2026, que declaró de interés público el proyecto impulsado por la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (EDHIPSA), aprobó el pliego de bases y condiciones y habilitó el llamado a un concurso público de alcance nacional e internacional.





La propuesta prevé otorgar una única concesión para ambas áreas, con el objetivo de unificar la operación, optimizar recursos técnicos y económicos y avanzar en la recuperación gradual de la producción convencional.





La licitación cobra especial importancia luego de la quiebra de President Petroleum, empresa que operaba estos bloques y que, en agosto del año pasado, solicitó formalmente su quiebra tras declararse en estado de cesación de pagos.





Desde el Gobierno provincial señalaron que esta medida forma parte de una estrategia para fortalecer la actividad en los yacimientos convencionales, incentivar nuevas inversiones, preservar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad de las operaciones bajo criterios de seguridad y cuidado ambiental.

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El programa de inversiones previsto para los primeros cinco años contempla la reactivación de pozos inactivos o de baja productividad mediante trabajos de pulling y workover, además de nuevos punzados, repunzados y fracturas hidráulicas. Estas tareas apuntan a mejorar la recuperación de hidrocarburos, optimizar los desarrollos existentes y aprovechar las reservas remanentes. Las empresas interesadas podrán presentar propuestas con inversiones superiores al mínimo exigido.





La apertura de sobres con las ofertas fue programada para el 4 de septiembre, a las 12:00, en la sede del organismo provincial ubicada en la ciudad de Cipolletti.





Fuente: Más Energía – LM Neuquén.