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Neuquén & Río Negro

Kristalina Georgieva visitó Vaca Muerta: desde el encuentro con Rolando Figueroa al recorrido de YPF

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional visitó el yacimiento Loma Campana durante su paso por la Argentina. Estuvo acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el presidente de YPF, Horacio Marín, en una recorrida por uno de los principales desarrollos energéticos del país.

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Administración
Redacción
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizó una visita a Vaca Muerta como parte de su agenda oficial en la Argentina. La recorrida se desarrolló en el bloque Loma Campana, considerado uno de los proyectos más importantes del desarrollo hidrocarburífero nacional y operado por YPF. 


La funcionaria arribó a la provincia de Neuquén en horas de la mañana junto al ministro de Economía, Luis Caputo. En el aeropuerto fue recibida por el gobernador Rolando Figueroa, además de otras autoridades provinciales, antes de trasladarse hacia el yacimiento. 


Durante la actividad, Georgieva fue recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien encabezó la recorrida por las instalaciones. La delegación visitó un equipo de perforación de última generación y conoció de primera mano el trabajo que realizan los operarios y las empresas que participan del desarrollo de la formación. 


Desde la petrolera destacaron que el encuentro permitió mostrar el potencial energético de la Argentina y el papel estratégico que Vaca Muerta puede desempeñar en el crecimiento de las exportaciones y la generación de divisas para el país. 

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La visita formó parte del cierre de la agenda de Georgieva en territorio argentino, que previamente incluyó reuniones con el presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y una conferencia de prensa junto a Luis Caputo. Tras finalizar la recorrida por Neuquén, la titular del FMI emprendió su regreso para continuar con su agenda internacional. 


Fuente: Diario Río Negro.

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