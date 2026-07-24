El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que no habrá una baja inmediata en el precio de los combustibles en Argentina, pese a que semanas atrás la compañía había anticipado que, si las condiciones del mercado lo permitían, podría aplicar reducciones.





Según explicó el directivo, el fuerte incremento que registró en los últimos días el precio internacional del barril de petróleo Brent modificó el escenario previsto y postergó cualquier posibilidad de rebaja. El crudo superó los 100 dólares por barril, lo que impactó directamente en los costos de la industria.





Marín señaló que YPF utiliza un sistema de amortiguación de precios para evitar trasladar de forma inmediata las variaciones internacionales a los surtidores. Sin embargo, remarcó que ese mecanismo todavía no permitió recuperar el equilibrio necesario para avanzar con una reducción de los valores.





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El ejecutivo insistió en que la empresa mantiene como objetivo reflejar las condiciones reales del mercado y aseguró que, cuando los indicadores económicos lo permitan, evaluarán nuevamente la posibilidad de modificar los precios de los combustibles. No obstante, aclaró que ese escenario aún no se alcanzó debido a la volatilidad del mercado petrolero internacional.





Fuente: Diario Río Negro.