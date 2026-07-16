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Polémica en Santa Cruz por el asueto municipal tras el pase a la final de la Selección

El fervor por la Selección Argentina ha alcanzado niveles inéditos en el sur del país, pero esta vez la pasión futbolera cruzó la frontera de la administración pública y desató un

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Redacción
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Polémica en Santa Cruz por el asueto municipal tras el pase a la final de la Selección

El fervor por la Selección Argentina ha alcanzado niveles inéditos en el sur del país, pero esta vez la pasión futbolera cruzó la frontera de la administración pública y desató un intenso debate político y social.

Tras la histórica victoria de la Albiceleste por 2 a 1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, firmó el Decreto N° 1338/26 que declara asueto administrativo total para este jueves 16 de julio. La medida, replicada casi en simultáneo por su par de Pico Truncado, Pablo Anabalón (Decreto N.º 2413/26), ha dejado a gran parte de la zona norte de la provincia sin actividad municipal.

La polémica radica en un detalle no menor: este jueves no se juega ningún partido. Con la gran final programada para el próximo domingo 19 de julio, la oposición y los vecinos cuestionan con dureza la decisión de paralizar el Estado local simplemente "para festejar" la clasificación.

De las "salidas tempranas" al cierre total

La flexibilización de los horarios laborales en Caleta Olivia no es nueva en este torneo mundialista. Durante las fases previas, la intendencia ya había implementado esquemas especiales para que los empleados públicos pudieran retirarse antes a ver los partidos de la Scaloneta:

  • En partidos previos: Retiro autorizado a partir de las 12:00 hs o las 14:00 hs, dependiendo del horario del encuentro.
  • Este jueves 16 de julio: Asueto total de 24 horas con suspensión de actividades administrativas (garantizando únicamente guardias mínimas de servicios esenciales).
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