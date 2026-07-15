Tensión en Santa Cruz: La Policía pide leña y ropa de abrigo para continuar el acampe tras rechazar propuesta

A 41 días del inicio de las medidas de fuerza, los efectivos autoconvocados rechazaron las medidas oficiales por considerarlas insuficientes y sin acreditar. Exigen respuestas concretas sobre el aumento salarial y la amnistía para los manifestantes.

El conflicto policial que mantiene en vilo a la provincia de Santa Cruz parece estar lejos de una resolución. Al cumplirse 41 días desde el inicio de las protestas, los efectivos autoconvocados ratificaron en las últimas horas la continuidad de las medidas de fuerza, tras denunciar que las propuestas del Ejecutivo provincial quedaron en "promesas vacías" y resoluciones que todavía no se ven reflejadas en sus bolsillos.

El malestar central de la fuerza radica en que el incremento anunciado por el Gobierno santacruceño mediante la Resolución N.º 342/2026 aún no ha sido acreditado en las cuentas de los trabajadores. A esta falta de certezas económicas se suma un reclamo clave para destrabar el conflicto: la falta de una respuesta oficial al pedido de amnistía para los efectivos que han participado de las manifestaciones, quienes temen sumarios administrativos y persecuciones disciplinarias.

El reclamo en primera persona: "Jamás nos rendiremos"



La postura de las bases es de firmeza absoluta. La falta de definiciones concretas por parte de las autoridades provinciales no ha hecho más que cohesionar el reclamo en los diferentes puntos de la provincia.

A través de los canales de comunicación de los autoconvocados, comenzó a circular un fuerte mensaje enviado por uno de los efectivos apostados en los reclamos, el cual fue replicado con un fuerte respaldo de sus compañeros:

"Gracias, compañero, por poner en palabras lo que muchos callan y sienten. Este mensaje nos recuerda que juntos somos más fuertes, que nadie nos va a callar y que jamás nos rendiremos hasta conseguir la dignidad que nos merecemos".

Este descargo refleja el clima que se respira en los acampes y asambleas: un sentimiento de desatención histórica pero, al mismo tiempo, una férrea voluntad de no dar el brazo a torcer.

Las claves del conflicto

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A más de un mes de iniciada la histórica protesta, los puntos de desencuentro se resumen en tres ejes principales:

Falta de acreditación salarial: Aunque la Resolución N.º 342/2026 estipulaba un incremento para el sector, los efectivos denuncian que en la práctica el dinero no impactó en sus haberes.

Exigencia de amnistía: Los uniformados demandan un compromiso firmado por escrito que garantice que ningún manifestante sufrirá represalias ni sanciones de la Jefatura.

Incertidumbre en la seguridad: El prolongamiento de la medida de fuerza genera preocupación en la ciudadanía por el impacto que la falta de un servicio normal de seguridad tiene en la vida cotidiana de la provincia.

Un escenario de final abierto

Ante este panorama, el canal de diálogo formal se encuentra prácticamente congelado. Mientras el Gobierno provincial busca aplacar el conflicto apelando a los instrumentos administrativos ya publicados, los uniformados aseguran que no abandonarán sus puestos de protesta hasta que las soluciones dejen de ser papeles y se transformen en hechos.

"Permaneceremos firmes hasta obtener respuestas", sentenciaron los voceros de los autoconvocados. La pelota vuelve a estar en el terreno de las autoridades gubernamentales, que deberán decidir si abren un nuevo canal de negociación o si asumen el costo de un conflicto policial que ya superó los 40 días y no muestra signos de debilitamiento.