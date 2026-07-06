Lanzan búnker estratégico frente a la crisis para empresas y PyMEs

En un contexto económico complejo, caracterizado por la reconfiguración del consumo local, la presión de mercados y un salto tecnológico que redefine las operaciones diarias, desde 3CE y Red Working anuncian el lanzamiento de RESET DE GESTIÓN. Este espacio ejecutivo que articula Academia y Mentoría de forma exclusiva para dueños de empresas, gerentes y mandos medios.

El programa inicia el próximo 21 de julio, de 16:00 a 18:00 horas, con un Encuentro Ejecutivo de Coyuntura, para participar de forma presencial y virtual, sin cargo aunque sujeto a admisión.

Acreditación y objetivo

Los líderes interesados en postularse, pueden acceder a las redes de 3CE y Red o bien a través del formulario: https://es.research.net/r/3RP7J5S

El objetivo central es dotar a los participantes de las herramientas técnicas necesarias para "traducir" la incertidumbre del entorno en directivas de acción claras para sus organizaciones.

Para este desafío, 3CE y Red integraron un equipo de 5 disertantes de primer nivel que lideran cada uno de los ejes estratégicos sobre los que se trabajará.

Equipo y contenidos

Calidad y Procesos: Guadalupe Ara, especialista en optimización y control de gestión, quien abordará la ingeniería de valor y la estandarización para competir en mercados exigentes.

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Recursos Humanos y Cultura: Fernanda Martín Durán, experta en gestión del talento y resiliencia organizacional, enfocada en cultura justa.

Comunicación Estratégica: Belén Delgado, estratega en posicionamiento de marcas y descommoditización, quien expondrá sobre cómo fortalecer marca y propósito frente a la guerra de precios.

Inteligencia Artificial Aplicada: Juan Betancourt, especialista en transformación digital y analítica predictiva, a cargo de bajar la IA al día a día de las PyMEs para incrementar productividad y mejorar procesos cotidianos.

Comunicación de Crisis y Asuntos Públicos: Daniel Ferreira, director especialista en blindaje reputacional, gestión del rumor y relacionamiento institucional ante entornos regulatorios hostiles.

Mapear y administrar variables del entorno ya no es un lujo corporativo, es un mecanismo de supervivencia. Los mandos medios en Argentina hoy operan en el centro de la tormenta: absorben la presión de los directorios y la ansiedad de los equipos. Por eso RESET DE GESTIÓN no es un curso teórico; es un búnker operativo que procesa el ruido del mercado y lo devuelve transformado en herramientas de aplicación inmediata para el día a día de la empresas.