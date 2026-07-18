El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) dio un nuevo paso en su desarrollo con el inicio del despliegue de embarcaciones especializadas que trabajarán en la construcción de la terminal marítima de Punta Colorada, ubicada sobre la costa de Río Negro. Se trata de una fase clave de la obra que permitirá incrementar la capacidad de exportación de crudo argentino hacia los mercados internacionales.





Uno de los primeros buques en arribar fue el Seminole, dedicado al tendido de tuberías submarinas. La embarcación llegó a Bahía Blanca para completar las tareas preparatorias antes de trasladarse al área de trabajo frente a Punta Colorada.





Su principal misión será instalar un ducto submarino de aproximadamente cinco kilómetros que conectará la planta de almacenamiento en tierra con la terminal offshore. A través de esa infraestructura, el petróleo proveniente de Vaca Muerta podrá ser transportado hasta los puntos de carga ubicados mar adentro, donde será embarcado en grandes petroleros con destino a distintos mercados internacionales.





También forma parte del operativo el White Merlin, un buque semisumergible diseñado para transportar cargas de gran tamaño. La embarcación traslada los remolcadores EDT Aeolus y Spring 360, que serán utilizados durante las maniobras de montaje de la infraestructura marítima.





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La descarga de estos remolcadores demandará un procedimiento de alta complejidad técnica, que se realizará en las cercanías del canal de acceso a la Base Naval Puerto Belgrano. La operación dependerá de que existan condiciones favorables de profundidad, clima y estado del mar para garantizar su seguridad. Posteriormente, ambas embarcaciones serán llevadas a un muelle de Ingeniero White para completar su acondicionamiento antes de incorporarse a las tareas en Punta Colorada.





Con la incorporación de esta flota especializada, el proyecto VMOS suma un nuevo hito dentro de su cronograma de ejecución y continúa avanzando en una obra considerada estratégica para potenciar las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta y fortalecer la infraestructura energética del país.





Fuente: Diario Río Negro.