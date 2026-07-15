Un desperfecto en el sistema eléctrico dejó sin luz a gran parte del sur de Santa Cruz

La interrupción del servicio afectó a Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre. La falla se originó en la Estación Transformadora La Esperanza y obligó a implementar cortes rotativos mientras avanzaban las tareas de reparación.

Un importante corte de energía eléctrica dejó sin suministro durante la madrugada de este martes a distintas localidades del sur de Santa Cruz, entre ellas Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre. La interrupción se produjo como consecuencia de una falla en la Estación Transformadora La Esperanza, un punto clave del Sistema Interconectado Nacional.

Tras el apagón, la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que, debido a la magnitud del inconveniente, fue necesario aplicar cortes rotativos en Río Gallegos con el objetivo de administrar la demanda eléctrica mientras continuaban las tareas para restablecer el servicio.

Los equipos técnicos trabajaron para identificar el origen exacto de la falla y avanzar con las reparaciones. La situación volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del sistema energético en la provincia, especialmente cuando se registran inconvenientes en instalaciones estratégicas como la Estación Transformadora La Esperanza.

Con el correr de las horas, el suministro comenzó a normalizarse de manera gradual en las localidades afectadas, aunque las autoridades continuaron monitoreando el funcionamiento de la red para garantizar la estabilidad del servicio.

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Fuente: OPI Santa Cruz. Adaptación realizada por El Observador del Sur.