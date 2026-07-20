La Municipalidad de Neuquén presentará oficialmente este lunes el Parque Industrial Capital, un desarrollo productivo que contará con alrededor de 1.000 hectáreas y que aspira a posicionarse como el parque industrial más grande de la Patagonia y uno de los más importantes del país.





El predio estará emplazado en la zona de la Ruta Provincial 67, dentro del área de ampliación del ejido urbano, y fue diseñado para recibir tanto industrias tradicionales como emprendimientos vinculados a la innovación y la tecnología.





Desde el municipio indicaron que el sistema de adjudicación de lotes favorecerá a aquellas empresas que comiencen rápidamente con las obras de construcción. Además de acceder a beneficios fiscales, se priorizará a las firmas que demuestren un compromiso inmediato con el desarrollo del proyecto.





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La iniciativa también apunta a ordenar el crecimiento industrial de la ciudad, facilitando la relocalización de empresas que actualmente funcionan en distintos sectores de Neuquén y promoviendo la radicación de grandes compañías en esta primera etapa del parque.





Fuente: Diario Río Negro.