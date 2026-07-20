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Neuquén & Río Negro

Neuquén presenta el parque industrial más grande de la Patagonia: las empresas que priorizará

El nuevo Parque Industrial Capital será presentado oficialmente este lunes. Tendrá unas 1.000 hectáreas, estará ubicado sobre la Ruta 67 y buscará convertirse en un polo estratégico para la instalación de industrias y empresas tecnológicas.

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Administración
Redacción
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La Municipalidad de Neuquén presentará oficialmente este lunes el Parque Industrial Capital, un desarrollo productivo que contará con alrededor de 1.000 hectáreas y que aspira a posicionarse como el parque industrial más grande de la Patagonia y uno de los más importantes del país. 


El predio estará emplazado en la zona de la Ruta Provincial 67, dentro del área de ampliación del ejido urbano, y fue diseñado para recibir tanto industrias tradicionales como emprendimientos vinculados a la innovación y la tecnología. 


Desde el municipio indicaron que el sistema de adjudicación de lotes favorecerá a aquellas empresas que comiencen rápidamente con las obras de construcción. Además de acceder a beneficios fiscales, se priorizará a las firmas que demuestren un compromiso inmediato con el desarrollo del proyecto. 


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La iniciativa también apunta a ordenar el crecimiento industrial de la ciudad, facilitando la relocalización de empresas que actualmente funcionan en distintos sectores de Neuquén y promoviendo la radicación de grandes compañías en esta primera etapa del parque. 


Fuente: Diario Río Negro.

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