Río Negro continúa consolidándose como uno de los focos de interés para la actividad minera en Argentina. En ese marco, la firma Integra Tierras Raras S.A., subsidiaria del holding Integra Capital, impulsó una serie de pedidos de exploración sobre cerca de 50.000 hectáreas, con el objetivo de buscar uranio y minerales de segunda categoría.





De acuerdo con los edictos oficiales publicados el 23 de julio, la campaña estará organizada en cinco iniciativas identificadas bajo el nombre “Bagual”. Uno de los proyectos abarca unas 10.000 hectáreas en el distrito minero de Valcheta, mientras que los otros cuatro —Bagual 16, 17, 18 y 19— se ubican en el distrito minero Los Menucos, dentro de los departamentos de Avellaneda y El Cuy, conformando un bloque continuo para facilitar las futuras tareas de exploración y análisis geológico.





Tras la presentación de las solicitudes, la Secretaría de Minería de Río Negro puso en marcha los plazos previstos por el Código de Minería. La empresa deberá acreditar, en un plazo de 20 días, la publicación de los avisos legales correspondientes; de lo contrario, los expedientes podrían perder vigencia. Además, el Estado notificará a los propietarios de los campos involucrados para habilitar el ingreso de los equipos técnicos y evitar conflictos relacionados con el uso de la superficie.





La expansión minera de las empresas vinculadas a José Luis Manzano no se limita a Río Negro. En San Juan, la Compañía Minera Aguilar inició el proceso para desarrollar tareas de prospección en el proyecto Peña III, ubicado en el departamento de Calingasta, donde también se abrió una instancia de consulta pública sobre el Informe de Impacto Ambiental.

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El grupo empresarial también posee otras áreas mineras adjudicadas en el departamento sanjuanino de Iglesia, entre ellas Amarillos, Chez 6, Anahí-Pía y Girasol, obtenidas mediante licitaciones realizadas entre 2024 y 2025. Asimismo, Integra Capital mantiene participación en Vantage Metals, operadora del proyecto Toro Malambo Tambo (TMT).





Fuente: Minería & Desarrollo.