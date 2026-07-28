La presencia de nueve cóndores andinos en la costa del lago Nahuel Huapi llamó la atención de vecinos y turistas durante las últimas horas, luego del intenso temporal de nieve que afectó a la región cordillerana.





Los primeros tres ejemplares fueron observados en el sector de Costa del Este, en Bariloche, mientras que otros seis aparecieron posteriormente en la costa de Dina Huapi. Ante la situación, personal del Parque Nacional Nahuel Huapi y de la Dirección Regional Patagonia Norte desplegó un operativo de monitoreo para seguir de cerca el estado de las aves y evitar que fueran molestadas por personas o animales.





Según explicaron los especialistas, una de las principales hipótesis es que las condiciones meteorológicas dificultaron el despegue de los cóndores. La ausencia de viento y de corrientes térmicas, fundamentales para que estas aves puedan planear, habría impedido que retomaran el vuelo con normalidad después de posarse en la costa.





Los técnicos también señalaron que no se descarta que los animales hayan descendido para alimentarse de carroña y que, sumado al clima adverso, eso complicara aún más su capacidad para volver a elevarse. Otra posibilidad es que la baja visibilidad provocada por la nevada los haya llevado a buscar un sitio de resguardo.





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Durante el operativo, los guardaparques mantuvieron una distancia prudente para reducir el estrés de los ejemplares y permitir que actuaran de manera natural. Finalmente, los tres cóndores que permanecían en la playa de Dina Huapi lograron despegar por sus propios medios cuando las condiciones comenzaron a mejorar.





Las autoridades recordaron a la población la importancia de no acercarse ni intentar alimentar a este tipo de fauna silvestre, ya que cualquier intervención puede alterar su comportamiento y dificultar su recuperación.





Fuente: Diario La Nación.