URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Neuquén & Río Negro

Kristalina Georgieva recorrerá Vaca Muerta en una visita clave para el sector energético

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional llegará a Neuquén para conocer de cerca la actividad en el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país, en el marco de su agenda oficial en Argentina.

A
Administración
Redacción
👁 0 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizará este martes una visita a Vaca Muerta como parte de su estadía oficial en Argentina, adonde arribó por invitación del presidente Javier Milei. La agenda contempla un recorrido por Loma Campana, uno de los principales desarrollos de la formación neuquina.


Durante la recorrida, Georgieva será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien le mostrará el funcionamiento de uno de los proyectos más importantes de producción de petróleo y gas no convencional del país.

La presencia de la máxima autoridad del FMI en Vaca Muerta es considerada un gesto de relevancia internacional hacia el potencial energético argentino. El yacimiento se ha consolidado como uno de los principales motores de inversión y crecimiento económico, con una producción que continúa marcando récords.


Antes de viajar a Neuquén, Georgieva desarrolló actividades en la ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios del equipo económico nacional. Además, participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que destacó la evolución de distintos indicadores económicos y señaló que el dinamismo de la economía argentina se concentra actualmente en sectores como el petróleo, el gas y el agro.

Publicidad

La visita a Vaca Muerta forma parte del cierre de su agenda en el país y busca interiorizarse sobre el desarrollo del complejo energético, considerado estratégico para las perspectivas de crecimiento de Argentina y para la generación de divisas a través de las exportaciones de hidrocarburos.


Fuente: LM Neuquén. 


Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.