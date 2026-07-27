La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, realizará este martes una visita a Vaca Muerta como parte de su estadía oficial en Argentina, adonde arribó por invitación del presidente Javier Milei. La agenda contempla un recorrido por Loma Campana, uno de los principales desarrollos de la formación neuquina.





Durante la recorrida, Georgieva será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien le mostrará el funcionamiento de uno de los proyectos más importantes de producción de petróleo y gas no convencional del país.

La presencia de la máxima autoridad del FMI en Vaca Muerta es considerada un gesto de relevancia internacional hacia el potencial energético argentino. El yacimiento se ha consolidado como uno de los principales motores de inversión y crecimiento económico, con una producción que continúa marcando récords.





Antes de viajar a Neuquén, Georgieva desarrolló actividades en la ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios del equipo económico nacional. Además, participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que destacó la evolución de distintos indicadores económicos y señaló que el dinamismo de la economía argentina se concentra actualmente en sectores como el petróleo, el gas y el agro.

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La visita a Vaca Muerta forma parte del cierre de su agenda en el país y busca interiorizarse sobre el desarrollo del complejo energético, considerado estratégico para las perspectivas de crecimiento de Argentina y para la generación de divisas a través de las exportaciones de hidrocarburos.





Fuente: LM Neuquén.



