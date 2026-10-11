Proponen destinar regalías mineras al fortalecimiento de la producción ovina en Río Negro

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone destinar el 15% de los ingresos provinciales provenientes de las regalías mineras a un fondo destinado al desarrollo de la actividad ovina. La iniciativa apunta a fortalecer la producción regional, fomentar la industrialización y mejorar las oportunidades económicas de las comunidades de la Región Sur.

La propuesta fue impulsada por Fabián Pilquinao, legislador del bloque Vamos con Todos y exintendente de Sierra Colorada. Entre las medidas planteadas se incluyen créditos para pequeños y medianos productores, inversiones en cooperativas e hilanderías y beneficios impositivos para las empresas que se instalen en la región.

Cómo se distribuirían los fondos

El proyecto establece diferentes destinos para los recursos recaudados. El 50% se utilizaría para otorgar créditos y brindar asistencia financiera a productores ovinos; el 30% se destinaría al equipamiento de cooperativas e hilanderías, además de financiar plantas de procesamiento textil.

Por otra parte, el 15% permitiría atender emergencias climáticas, sequías, nevadas intensas y problemas vinculados con los depredadores. El 5% restante se emplearía en certificaciones de origen, controles sanitarios, trazabilidad y fiscalización.

Incentivos para la industria textil

La iniciativa también contempla beneficios fiscales durante 15 años para cooperativas, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos locales que desarrollen infraestructura de procesamiento textil en la Región Sur. Las exenciones alcanzarían a los impuestos provinciales sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.

Además, se proponen tarifas promocionales para los servicios energéticos y el transporte de cargas, junto con la creación de dos parques destinados al procesamiento textil.

Otro de los objetivos es desarrollar un sello de calidad que permita identificar el origen de la lana y la fibra ovina de la región, mejorar su comercialización y favorecer la producción local.

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De esta manera, se busca que la lana no se comercialice únicamente como materia prima, sino que pueda atravesar distintas etapas de elaboración dentro de la provincia. La propuesta apunta a generar empleo y lograr que una mayor parte del valor agregado permanezca en las comunidades productoras.

Seguimiento y control de los recursos

Para supervisar la utilización del fondo, el proyecto plantea conformar una mesa interinstitucional integrada por representantes del Gobierno provincial, el Ente para el Desarrollo de la Línea y Región Sur, cooperativas, productores y legisladores.

También se prevé publicar periódicamente información sobre los ingresos y el destino del dinero, con el propósito de garantizar la transparencia y facilitar el control de los recursos.

En los fundamentos, Pilquinao sostiene que el crecimiento de la minería y de las actividades energéticas debe complementarse con inversiones en las economías regionales, la protección ambiental y la generación de empleo formal y calificado, con especial atención a las oportunidades para jóvenes y mujeres.

La propuesta abre el debate sobre cómo utilizar parte de los ingresos generados por la explotación minera para fortalecer actividades tradicionales, promover la industrialización y contribuir al desarrollo económico de la Región Sur de Río Negro.

Fuente: Diario Río Negro.