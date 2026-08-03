El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este lunes la firma del acuerdo que permitirá reactivar y finalizar la obra de pavimentación urbana más importante en la historia de Rada Tilly. La intervención contempla la ejecución de 77 cuadras y una inversión provincial superior a los 4.700 millones de pesos.





El convenio fue suscripto junto a la intendenta Mariel Peralta durante un acto realizado en el Honorable Concejo Deliberante de la localidad. De esta manera, y tal como había sido anunciado durante el último aniversario de Rada Tilly, la obra será retomada mediante el Plan Galina y financiada íntegramente por el Gobierno Provincial, beneficiando de manera directa a más de 2.000 vecinos de la localidad.





“Hay muchas obras que quedaron truncas por un sinfín de papelerío, burocracia y entidades intermedias”, sostuvo Torres, y explicó que, en este caso, “encontramos una agenda de trabajo con distintos organismos nacionales que nos permitió avanzar en un proyecto con un enorme impacto para una de las ciudades con mayor potencial de crecimiento turístico de Chubut”.









Transformación





En ese sentido, el mandatario señaló que “muchas veces las gestiones quedan truncas por conflictos jurisdiccionales, porque termina un gobierno y empieza otro, porque no hay factibilidad financiera o porque cambian las prioridades”, y agregó que “eso fue lo que ocurrió a nivel nacional, donde hoy existe una concepción que entiende que el Estado solamente debe ocuparse de las relaciones exteriores, la seguridad nacional y la macroeconomía”.





Asimismo, sostuvo que “es frustrante cuando la política se interpone en cuestiones vinculadas al desarrollo. Muchas veces se ponen palos en la rueda sin comprender que la política debe estar al servicio de la gestión y de las soluciones que mejoran la vida de la gente”.





En esa línea, convocó a “ser parte de esta transformación” y remarcó que “la infraestructura tiene que acompañar el crecimiento de nuestras localidades, con servicios y obras que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales, como el pavimento y el acueducto que beneficiará a Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Sarmiento”.





Respuestas y decisión política





La intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, calificó la firma del convenio como “un día de celebración” y aseguró que “este acuerdo representa mucho más que una obra, porque devuelve tranquilidad a cientos de familias que durante dos años y medio convivieron con la incertidumbre sobre qué iba a pasar con este proyecto, paralizado por el Gobierno Nacional”.





Además, recordó que “en diciembre de 2023 la obra estaba en plena ejecución y quedó frenada, al igual que la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales”.





Finalmente, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial: “Encontré en Nacho una persona que escuchó y un Gobierno que entendió que gestionar significa dar respuestas a las necesidades de cada municipio. Esta obra vuelve a ponerse en marcha gracias a una decisión política, con planificación y compromiso”.





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Histórico plan de pavimentación





El proyecto había quedado paralizado tras la interrupción de los aportes del Gobierno Nacional. Frente a ese escenario, el Ejecutivo Provincial decidió garantizar su continuidad, absorbiendo íntegramente el costo de la obra, que incluye tanto el movimiento de suelo como la pavimentación, para asegurar su finalización y dar respuesta a los vecinos.





Los trabajos, a cargo de la firma RIGEL S.A., tendrán un plazo de ejecución de siete meses y permitirán mejorar sustancialmente la red vial de la localidad, elevar la calidad de vida de los habitantes y preservar los puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción.





Recorridas





Como parte de su agenda en Rada Tilly, el gobernador visitó también a los vecinos que serán beneficiados por la obra de la pavimentación.





Posteriormente, junto a la intendenta Mariel Peralta y miembros del Gabinete Provincial, recorrió el predio donde se desarrollará el futuro Parque Urbano, un espacio que forma parte del proyecto integral de pavimentación de las 77 cuadras.





Promoción turística





En el marco de su visita, Torres recorrió finalmente el Parador Seida, un emprendimiento desarrollado al amparo de la Ley de Promoción Turística.





“Es una inversión muy importante que demuestra el impacto positivo de una herramienta que jerarquiza nuestros destinos y genera movimiento económico”, expresó el mandatario.





Asimismo, puso en valor las inversiones turísticas que actualmente se ejecutan en distintos puntos de la provincia y aseguró que “esto es desarrollo concreto, con resultados que pueden verse en el corto plazo”.





Tras recorrer las instalaciones junto a los propietarios, Torres destacó que “prácticamente todos los municipios de Chubut cuentan hoy con inversiones impulsadas por este régimen de promoción; solamente dos aún no adhirieron, y uno de ellos es Comodoro Rivadavia”.